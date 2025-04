Pirnat Goloba poziva k odstopu, Levica in Pirc Musarjeva se sprenevedata

Piše: Moja Dolenjska

Razkritje, da je predsednik vlade Robert Golob brezplačno dopustoval v vili poslovneža Rajka Subotiča, nato pa mu (med drugim) uredil mesto v svetu ljubljanske psihiatrične bolnišnice, še naprej odmeva. Zgodovinar in publicist Luka Lisjak Gabrijelčič meni, da ima zadeva potencial, da postane najhujša afera Svobode doslej. Pravnik Rajko Pirnat pa je Goloba direktno pozval k odstopu.

“Mislim, da je breme tega ravnanja večje, kot si morda predstavljajo. Najprej se moramo spomniti, da sta kar dva kmetijska ministra odstopila za mnogo manjši znesek neke ugodnosti, ki sta jo prejela. Mora pač predsednik vlade prevzeti odgovornost za to. In odstopiti, če to izkaže,” je zadevo za POP TV komentiral Pirnat.

Slednji je jasen, da je Golob bivanjem v Subotičevi obmorski hiši kršil vsaj eno od določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. To je določba o prejemanju daril. Opominja, da tudi če lastnik te hiše ne oddaja v komercialne namene, imajo nekajdnevna bivanja v Karigadorju določeno vrednost. Dodal je še, da tudi če premier v zameno za dopustovanje poslovnežu ni uredil položajev v državnih bolnišnicah, je že ustvaril videz neetičnosti.

Presenetljivo jasno se je odzval tudi podpredsednik podpredsednik SD Luka Goršek. “V kolikor smo nekako postopali v primeru Aleksandre Pivec v prejšnji vladi, kjer smo zahtevali več pojasnil in da prevzame odgovornost, če se ugotovi, da krši integriteto, potem bi morali tako ravnati tudi v aktualnem primeru,” je bil jasen.

Kot je dejal, so se pred volitvami zavezali k višjim standardom: “K temu, da politika prevzame odgovornost. S tem smo šli tudi na volitve. Dobili smo res ogromen mandat ljudi, da vodimo to vlado. In mislim, da bi se tega morali držati. V kolikor se tega ne bomo držali, bo spregovorilo ljudstvo in to bomo občutili tudi na volitvah.”

Se pa o zadevi sprenevedajo v drugi koalicijski partnerici, Levici. Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec se namreč sklicuje na to, da mora kršitve najprej potrditi KPK. “Dokler ni pravnomočnih odločb, je težko reči, da ima PV težave z integriteto. Če pa KPK ugotovi tako, je pa to druga zgodba, seveda,” je dejal.

A isti Tašner Vatovec je še leta 2020 v primeru Aleksandre Pivec govoril povsem drugače. Takrat je namreč Pivčevo pozival k odstopu, še preden se je o zadevi kakor koli izrekla KPK. Enako so takrat menili v LMŠ, ki je danes del Gibanja Svoboda. Danes seveda menijo povsem nasprotno.

Spreneveda se tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki ima sicer vedno mnenje o praktično vsaki zadevi. Kot namreč pravi, zadeve ne komentira, češ da za to ni pristojna.

Zanimivo je še, da provladni Siol o zadevi praktično ne poroča, RTV Slovenija in STA, ki ju posredno nadzira vlada, pa poročata zelo rezervirano oz. le toliko, kolikor je nujno potrebno.