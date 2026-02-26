Pirc Musarjeva v pomoč Golobu in Svobodi pred volitvami

Piše: Spletni časopis

Selektivno šefu vlade in stranke Svoboda Robertu Golobu, ki mu pred volitvami po vseh raziskavah javnega mnenja slabo kaže, s posebno izjavo danes poskuša pomagati predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki znova poziva k spoštljivemu komuniciranju v času volilnih kampanj, a navaja le primere, ko naj bi bila žrtev vladna Svoboda in Robert Golob.

Nič ne omenja nizkotnih napadov na opozicijo, tudi v državnih medijih, kjer se brezsramno podtika fašizem in ustaštvo, spregleda pritiske na medije, ko je bila onemogočena Tarča po tem, ko je razkrila dogajanje na Ugljanu, ki je dodatno pokazalo, kako se Svobodi iz državnega denarja plačuje propagandno podporo na družabnih omrežjih, pri financiranju iz tujine pa tudi nič ne omenja 8. marca, ki je tudi javno priznal, da je financiran od tam in je eden od pomembnih akterjev v kampanji levice. Povrhu pa predsednica tudi prejudicira krivdo pri preiskavi in nenavadni aretaciji Aleksandra Repiča, ko je ta ravno povzročil težave vladni Svobodi na Instagramu, in pritiska k enostranskemu in neprofesionalnemu ravnanju medijev, ker so mu ponudili možnost, da se odzove na obtožbe oblasti. Te preiskave po vrhu tik pred volitvami izvajajo policijski šefi, ki si jih je Golob sam nastavil s čistko, denimo Darko Muženič, ki slovijo po spektakularnem preiskovanju opozicije (Aleša Hojsa ali večine poslancev NSi), so pa veliko manj ali celo povsem neučinkoviti pri preiskovanju vladajočih ali afere Radiator, ki je neprijetna za vladajočo levico.

Objavljamo celoten poziv predsednice republike, ki že sproža kritike o pristranskosti sredi kampanje:

“V pozivu ob začetku volilne kampanje sem med drugim dejala: »Namerno potvarjanje dejstev, zavajanje, dezinformacije, vpletenost tujih držav v volitve, financiranje od zunaj – vse to so primeri volilnih kampanj, kot smo jim nedavno bili priče v nekaterih evropskih državah. Take zavržne prakse pri nas nimajo mesta.«

Med te zavržne prakse zagotovo sodijo napadi na kanale Vlade Republike Slovenije, ki predstavljajo nedopusten in nevaren poseg v delovanje države, ne glede na to, kdo vlado sestavlja ali vodi. Zavržni pa so tudi napadi na stranko Gibanje Svoboda v zadnjih dneh, vključno z današnjim, nad katerim sem zgrožena ne samo po človeški plati, ampak tudi z vidika zaščite pravic živali. Zato ponovno pozivam k spoštljivi in vsebinski kampanji. Prakse, ki smo jim priča zadnje dni, pa se morajo prenehati.

Prav tako sem kot državljanka izredno zaskrbljena, da se posamezniki, ki so v preteklosti storili najhujša kazniva dejanja, policija pa, po javno dostopnih informacijah, preiskuje tudi domnevno nadaljevanje izvrševanja kaznivih dejanj, pod krinko izraza “spletni vplivnež« v nekaterih medijih ter na družbenih omrežjih prikazujejo kot žrtve, in to samo zato, ker nasprotujejo določenim političnim strankam. Takšna relativizacija dejanj je nedopustna in za družbo izjemno nevarna. Policija mora svoje delo opravljati neodvisno in pri tem jim zaupam. Mediji pa bi se morali bolj zavedati posledic takšnega nekritičnega poročanja.”

Poziv k spoštljivosti je hvalevreden, a le, če ni uporabljen kot politični ščit za eno stran. Ko predsednica republike svari pred ‘financiranjem od zunaj’, bi bilo od moralne avtoritete pričakovati, da enako ostro obsodi milijonske prilive nevladnikom, ki bijejo bitke za koalicijo. V državi, kjer se preiskovalne oddaje ukinjajo po razkritjih o vladnem plačevanju spletne propagande na Ugljanu, ‘zaskrbljenost’ predsednice le nad eno stranjo političnega spektra ne deluje več kot skrb za demokracijo, temveč kot neposredna vključitev v volilno kampanjo na strani vladajočih.