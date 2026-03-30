Pirc Musarjeva se je glede mandatarja očitno že odločila

Piše: C. R.

Kot kaže, je predsednica republike glede nečesa že odločena. Namreč glede tega, kdo zanesljivo ne bo prejel mandata za sestavo vlade.

Predsednica države Nataša Pirc Musar je namreč po sestanku z vodji v DZ izvoljenih strank dejala, da obrisa bodoče koalicije še ni na vidiku. Pričakuje več krogov posvetovanj. Zaradi domačih in mednarodnih okoliščin pa ocenjuje, da bi bilo dobro, da bi novo vlado dobili čim prej. Ob tem je poudarila, da zavrača kakršnekoli dvome v legitimnost teh volitev. Očitno jo nepravilnosti na volitvah ne motijo.

Predsednica pričakuje, da bo treba opraviti več krogov posvetovanj, zato napoveduje, da z vabilom na prva posvetovanja ne bo odlašala. Spomnila je, da ji ustava in poslovnik DZ nalagata dolžnost, da DZ v 30 dneh po njegovem konstituiranju predloži kandidata za predsednika vlade.

“Če bo DZ konstituiran v petek 10. aprila, potem moram predlog kandidata za predsednika vlade v DZ poslati najkasneje do 10. maja,” je dejala. Pri tem pa je pojasnila, da ne bo čakala na skrajni rok, ampak bo predlog kandidata za mandatarja v DZ poslala takoj, ko bo videla, da ima ta zagotovljenih 46 glasov. “Predvsem se želim izogniti dodatnemu zavlačevanju postopkov, ki je v danih geopolitičnih razmerah, tako menim sama, neodgovorno,” je poudarila Pirc Musar.

Zavrnila je kakršnekoli dvome v legitimnost volitev. “Prepričana sem, da trenutna organiziranost predčasnega glasovanja v nekaterih krajih oziroma mestih, ki so se izpostavljala kot problematična, ne more vplivati na izid volitev,” je pojasnila.

Sama po videnem ne dvomi, da so se tuji akterji vpletali v slovenske volitve, ni pa še zaznala informacij, proti komu so bile vložene morebitne ovadbe ali celo samo poročila tožilstvu in policiji in dokler to ne bo razčiščeno, je, kar se nje tiče, politično kalkuliranje zelo nehvaležno. Kot je povedala, pa si sama ne želi, da bi vlado sestavljal posameznik, “ki je s tujimi akterji poskušal vplivati na slovenske volitve”. “Moje stališče je jasno, ampak prejudicirati ne smem in ne bom. Dokler ne bo jasno, kdo je naročnik storitve Black Cube, bom v nehvaležni situaciji, zato apeliram na vse ustrezne institucije, na organe pregona, da se ta zgodba razčisti čim prej,” je dejala.

Sicer pa je predsednica republike danes poudarila, da so volivke in volivci svojo odgovornost opravili, sedaj pa je odgovornost ne le na njej, ampak predvsem na izvoljenih strankah. V pogajanja o morebitnih koalicijah ne bo posegala, saj to presega njene pristojnosti, zato bo tudi zadržana pri komentiranju možnih scenarijev in ugibanj, kakšne koalicije lahko nastanejo.

Po njenih besedah ljudje od svojih izvoljenih predstavnikov in bodoče vlade pričakujejo, “da bo spoštovala temeljne človekove pravice in dostojanstvo vsakega posameznika, ščitila interese Republike Slovenije, spoštovala delo neodvisnih institucij, se zavzemala za krepitev pravne države, da bo spoštovala in zagotavljala pogoje za neodvisno delo medijev ter spoštovala in podpirala delo civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami”.

Meni, da je za prihodnost države in blaginjo ljudi dobro, da naslednja vlada nadaljuje s tistimi projekti in reformami, ki jih Slovenija nujno potrebuje. Nekateri temelji so po njenem mnenju dobro zastavljeni, zato je smiselno graditi na njih, obenem pa poziva vse, da pri svojem delu zavračajo populizem, demagogijo in sovražni govor. Vsaka izrečena beseda ima lahko neslutene posledice, je opozorila.

Ko gre za postopke za oblikovanje nove vlade, pa je opozorila še, da lahko v prvem krogu izbire mandatarja kandidata predlaga samo predsednik republike, že v morebitnem drugem krogu pa se lahko vključijo poslanske skupine oz. skupina 10 poslancev in predlagajo svojega kandidata.