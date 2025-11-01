e-Demokracija
Pirc Musarjeva na obisku v Novem mestu, kaj vse so ji obljubili Romi?

FokusSlovenija
Pirc Musarjeva v romskem naselju Lepovče (občina Ribnica), maj 2024. (foto: arhiv Demokracije)

Piše: Moja Dolenjska

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je med današnjim pogovorom v Novem mestu od predstavnikov Romov dobila zagotovilo, da bodo skušali narediti vse, da se v romskih naseljih prekine s streljanjem in nasiljem, kot tudi, da bi otroci redno obiskovali pouk. 

V pogovoru, do katerega je prišlo po nasilju v Novem mestu, zaradi katerega je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar – Aco, so poleg Pirc Musarjeve sodelovali župan Gregor Macedoni, predsednik Krajevne skupnosti Bučna vas Milan Tramte in predstavniki Romov.

Macedoni je med drugim Pirc Musarjevi predstavil, kaj vse je občina do zdaj naredila za reševanje romskih vprašanj, prav tako tudi, česar ni zmogla narediti in kje mora vstopiti država. Tramte pa ji je predstavil težave, s katerimi se soočajo krajani okoli romskega naselja Žabjak-Brezje. Pri tem je izpostavil streljanje, kurjenje, rope in tatvine, kar je Pirc Musarjeva označila kot zelo neprijetno.

Še največ si je Pirc Musarjeva obetala od pogovora s predstavniki Romov. Tem je po poročanju STA povedala, da če sami med seboj ne bodo poskušali zamejiti nasilja in kaznivih dejanj, “ne bo dobro ne za njih ne za nas”, je dejala. Opozorila jih je, da morajo pri tem pomagati tudi sami. “Vseh pet predstavnikov Romov, ki se je pogovarjalo z menoj, mi je zagotovilo, da se bodo v skupnosti pogovorili in da bodo naredili vse, kar lahko,” je dejala.

Med drugim so ji zagotovili, da v romskih naseljih ne bo več streljanja v zrak, “ne kamor koli drugam”. “Jaz upam, da bodo tisti Romi, ki to počno, poslušali svoje vodilne in da bodo obljubo držali,” je dejala.

Od predstavnice Romov je dobila zagotovilo, da bo v dogovoru z drugimi Romkinjami naredila vse, da bodo Romi svoje otroke pošiljali v šolo. “Nasilje in težave bomo namreč izkoreninili le z ustreznim izobraževalnim sistemom. Več kot znaš, manj bo kriminala, to je neločljivo povezano,” je dejala.

Tudi predstavnik Romov Zoran Grm je zagotovil, da bodo poskušali narediti vse, da se streljanje in kriminal v naselju prenehajo. Je pa podobno kot nekateri drugi Romi v preteklih dneh opozoril, da dejanja posameznikov niso dejanja celotne romske skupnosti.

