Petričev medijski imperij: Za 100-milijonski posel z državo so pripravljeni lagati o “ugledu” Slovenije v svetu

Piše: Ž. K.

Časnik Delo, ki se rad razglaša za politično neodvisnega in nepristranskega, nekaj mesecev pred volitvami nadaljuje svojo preobrazbo v praktično vladno glasilo. Prejšnjič so po letih ekonomskega nazadovanja v času Golobove vlade razglasili gospodarsko rast, sedaj pa ugotavljajo, da je Slovenija pridobila na zunanjepolitičnem ugledu. Papir prenese vse, še posebej, če lastnik Dela podpiše pogodbo z državo v višini 82 milijonov evrov (okoli 100 milijonov z davkom).

Ne verjamete? Se vam takšna ugotovitev zdi povsem neverjetna? Tudi nam, pa vendar, Delo je ugotovilo prav to. Slovenija se namreč po dveh letih poslavlja od statusa nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov in v času tega mandata naj bi si pridobila simpatije nekaterih držav, še posebej zaradi osredotočenosti na dogajanje v Afriki in na Bližnjem vzhodu.

Da bi podkrepili svojo tezo, so pridobili komentar zunanje ministrice Tanje Fajon, ki je glede mandata povedala, da so pokazali načelnost in zavezanost mednarodnemu pravu. Pritrdil ji je tudi nekdanji predsednik države dr. Danilo Türk.

Lastna hvala se pod mizo vala

Česar v Delu ne boste prebrali, pa je dejstvo, da je zunanja ministrica Tanja Fajon Slovenijo popeljala stran od demokratičnega Zahoda in v bližino avtoritarnih režimov ter režimov tretjega sveta. V primeru konflikta v Gazi so zavzeli stališče, ki je bilo skoraj povsem poenoteno s palestinskim stališčem in njegovimi zaveznicami. Slovensko zunanjo politiko je zaznamovala tudi bližina Iranu. Spomnimo, zunanja ministrica je ob nesreči iranskega predsednika Ebrahima Raisija razglasila, da je sedaj čas za žalovanje. Mimogrede, Raisi je bil v Iranu znan kot “Klavec iz Teherana”. Več – TUKAJ.

Morda pa je k zunanjepolitičnemu ugledu prispevala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je v Ugandi posvojila opico? Več – TUKAJ.

Ali pa predsednik vlade, ki se je strumno izognil delu v domovini in se raje odpravil v ZDA na tekmo Luke Dončića? Več – TUKAJ.

Za 82,5 milijona evrov tudi Tina Gaber Golob dobi kolumno

Delo tovrstnih prispevkov ne objavlja zgolj zaradi ideoloških usmeritev, pač pa predvsem zaradi poslov, ki so jih prejeli lastniki Dela. Včeraj smo poročali o tem, da je Dars za sanacijo karavanškega predora izbral konzorcij družb (Kolektor CGP, Gorenjska gradbena družba in Kolektor Koling), pri čemer so nekatere povezane s Stojanom Petričem, lastnikom Dela. Višina posla? 82,5 milijona evrov (brez davka).

Posel pa je očitno tako dober, da so tudi premierjevi soprogi Tini Gaber Golob omogočili mesto kolumnistke v prilogi Dela Ona Plus.