Peticija proti višjim cenam in pomanjkanju mest v vrtcih

Piše: Moja Dolenjska

V državnem zboru obravnavajo predlog spremembe Zakona o vrtcih, ki predvideva ukinitev fleksibilnega normativa. Fleksibilni normativ omogoča, da občine število otrok v oddelku lahko prilagodimo glede na dejanske razmere – prostorske, kadrovske in demografske. S tem lahko zagotavljajo vključenost vseh otrok v predšolsko vzgojo in nižje cene za starše.

Ukinitev fleksibilnega normativa bi samo v Novem mestu pomenila potrebo po dodatnih 11 oddelkih, za 162 otrok, kar je nemogoče z vidika časovnice gradnje in zaposlitve zadostnega kadra.

Zato občina vabi k podpisu peticije proti ukinitvi fleksibilnega normativa. Peticijo je možno podpisati do jutri, ponedeljka, 15. septembra 2025, do 10. ure.

Peticijo lahko podpišete na povezavi.

Predlog ukinitve fleksibilnega normativa v vrtcih bi povzročil, da ne bi vsi otroci bili sprejeti v vrtce ter bi se cena predšolske vzgoje dvignila do 15 odstotkov. V nekaterih ostalih občinah so izračunali, da bo podražitev tudi do 20-odstotna.

Novomeška občina pa je izračunali, da bi ob ukinitvi normativa v Novem mestu morali za 162 otrok zagotoviti vsaj 11 novih oddelkov, kar prostorsko pomeni en večji ali dva srednje velika nova vrtca. Posledično bodo otroci ostali brez vrtca, saj občine v tako kratkem času ne bodo mogle zagotoviti dodatnih prostorov in kadra, višji stroški vrtcev pa bodo bremenili starše, saj zakonodaja določa, da strošek vrtca krijejo delno starši, delno občina. V Novem mestu, na primer, že sedaj aktivno rešujemo seznam čakajočih otrok na vrtec, med drugim tudi z odkupi primernih stavb in nenehnim načrtovanjem in izvajanjem novogradenj. Letos smo tako odprli nov vrtec Cvetnik v Gabrju in vrtec Miškolin v Ločni, načrtujemo pa tudi nova vrtca v Mrzli dolini in Podbrezniku.

Na občini ugotavljajo, da ukinitev normativa ne izboljšuje pogojev za otroke, ampak zgolj zmanjšuje dostopnost in zvišuje stroške za družine. Zato vabimo k podpisu peticije proti ukinitvi fleksibilnega normativa, s čimer lahko zaščitite pravico otrok do mesta v vrtcu ter pravico družin do dostopne in kakovostne javne storitve.