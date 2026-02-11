Partnerka “pištolarja” Đorđevića bo kandidirala za Levico

Piše: Spletni časopis

Nekdanja šefica piarja vrhovnega sodišča, zdaj pa vodja službe za zakonodajo vrhovnega sodišča Tina Brecelj, ki je sicer tudi intimna partnerka donedavnega šefa vrhovnega sodišča Miodraga Đorđevića, bo na volitvah nabirala glasove za stranko Levica, so sporočili iz najmanjše vladne stranke.

Kakšno delo opravlja, kaže ta objava vrhovnega sodišča:

Ob Tini Brecelj sem v preteklosti opozoril na njeno nenavadno prestopanje med visokimi strankarskimi funkcijami v vladi in na vrhovnem sodišču, kar je ustvarjalo vtis prepletenosti strankarske politike in sodstva.

Miodrag Đorđević s partnerko Tino Brecelj Foto: KPV

Še posebej nenavadno je bilo leta 2018, ko je revolt v sodstvu sprožilo nenavadno sporočilo, ki ga je vrhovno sodišče objavilo, da spoštuje le tiste odločbe evropskega sodišča, ki ga prepričajo z argumentacijo in da jih presoja evropskega sodišča “v zadevi PRO PLUS” ni prepričala. Vrhovno sodišče je s tem sledilo znamenitemu reku nekdanjega komunističnega maršala Tita: “Je ne priznajem ovaj sud” in to ob fiasku sodbe v primeru Proplus na ESČP, sodnik poročevalec pri pripravi sodbe je bil Miodrag Đorđević, sicer partner Tine Brecelj.

To nenavadno stališče je bilo objavljeno skoraj takoj po tem, ko je vodenje službe za odnose z javnostmi na vrhovnem sodišču, ki ga je takrat vodil Damijan Florjančič, prevzela prej namestnica (državna sekretarka) ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča Brecljeva. Njen položaj pa je pri Andreji Katič (SD) prevzel dosedanji šef piarja vrhovnega sodišča Gregor Strojin. Prehodi med sodišči in politiko nikakor ne utrjujejo vtisa neodvisnosti sodstva.

Vodja službe za zakonodajo na vrhovnem sodišču Tina Brecelj, sicer partnerka Miodraga Đorđevića, se podaja v boj za poslanske sedeže na listi Levice. Po Biserki Marolt Meden je to že drugi odmeven prestop iz nestrankarskih institucij v objem precej skrajne Levice tik pred volitvami. O spornih rošadah, sodstvu po meri maršala Tita in družinskih vezeh na vrhu sodne veje oblasti.

Katičeva je po tej rošadi partnerja Brecljeve Miodraga Đorđevića predlagala za podpredsednika Damijanu Florjančiču, torej na funkcijo, ki jo je pred tem nazadnje opravljala Đorđevićeva bivša partnerka Nina Betetto, s katero imata hčerko. A se je Đorđević z Betettovo razšel in se našel z Brecljevo, s katero ima še dva fanta.

Brecljeva in Đorđević sta bila tudi v konfliktih z mediji, ki so v preteklosti precej pozornosti posvečali težavam s sinovoma, ki ju imata. Zaradi težav na osnovni šoli Poljane, je spletni portal Nove24TV doletela prijava na policijo, ko so tam le poročali o tem, da je policiji že pred tem prijavil revijo Škandal24, ki je poročala o neprimernem obnašanju otroka. Sporni članek si lahko preberete na povezavi tukaj. O menda precej težkem sinu Đorđevića in zapletih, ki so posledica konfliktov, pa je na svojem portalu prej precej pisal tudi Bojan Požar. Da zgodbe o težavah z otroci niso povsem iz trte zvite, je bilo slišati tudi med sodniki. Na probleme na osnovni šoli Prežihovega Voranca pa je javno opozoril predsednik SNS Zmago Jelinčič. Jelinčič je, ko sem ga poklical, povzel, da je bilo veliko sestankov zaradi težav s starejšim sinom, ki sta ga starša na koncu prepisala na osnovno šolo Poljane. ”Z Brecljevo ima dva sina, eden je večji problem od drugega, z Betettovo pa hčerko, ki je v redu,” je ocenil Jelinčič, ki je otroke in sodnika Đorđevića nekoliko bolj osebno spoznal, ker sta na isto osnovno šolo kot nekaj časa sin Đorđevića in Brecljeve hodili obe njegovi hčerki.

Tina Brecelj je že drugi tak prestop iz institucij, ki bi ne smele biti strankarske. Po Tini Brecelj je na listo Levice že prej prestopila Biserka Marolt Meden, ki je do novega leta opravljala delo svetovalke predsednice republike Nataše Pirc Musar.