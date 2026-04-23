Os zla: Rusija in Severna Koreja se vse bolj povezujeta

Piše: C. R.

Na meji med Rusijo in Severno Korejo bodo kmalu odprli most čez reko Tumen, ki bo povezal državi, v severnokorejskem mestu Wonsan pa so ob prisotnosti ruskega ministra za zdravje Mihaila Muraška danes odprli t. i. bolnišnico prijateljstva. S tem sta državi po poročanju tujih tiskovnih agencij utrdili dobre odnose.

Most čez mejno reko Tumen naj bi “okrepil delovanje ključne infrastrukture in gospodarsko sodelovanje ter zagotovil konkretno jamstvo za oživitev dvostranskega sodelovanja, vključno z izmenjavami, turizmom in distribucijo proizvodov,” je poročanje severnokorejske tiskovne agencije KCNA povzela španska tiskovna agencija EFE.

Most, ki bo omogočal avtomobilski promet na ozkem, 20-kilometrskem mejnem območju, bodo odprli v najkrajšem možnem času, trenutno pa je v zadnji fazi izgradnje. Gradbena dela so se začela marca lani. Državi sta v zadnjem času okrepili tudi letalske in železniške povezave, vendar v Moskvi domnevno niso zadovoljni z zasedenostjo letov med Moskvo in Pjongjangom, navaja EFE.

Obenem so danes v severnokorejskem mestu Wonsan odprli t. i. bolnišnico prijateljstva, slavnostni govorec na odprtju je bil ruski minister za zdravje Mihail Muraško. Izgradnjo je predvideval dogovor med severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki sta ga podpisala v Pjongjangu leta 2024.

Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, so izgradnje t. i. bolnišnic prijateljstva pogoste v socialističnih državah. Izraz se običajno nanaša na bolnišnico, zgrajeno v okviru sodelovanja med dvema ali več državami, ki sodelujejo zaradi podobnih političnih ureditev.

V Severni Koreji se trenutno mudita tudi ruska ministra za naravne vire Aleksander Kozlov in notranje zadeve Vladimir Kolokolcev, ki se je na srečanju s severnokorejskim kolegom Pang Tu-Sopom zavzel za krepitev policijskega sodelovanja.

Severna Koreja od začetka ruske invazije v Ukrajini velja za eno od glavnih zaveznic Rusije. Moskva in Pjongjang sta leta 2024 med obiskom ruskega predsednika Vladimirja Putina v Severni Koreji podpisala strateško partnerstvo. Sporazum vključuje vojaško pomoč v primeru napada na eno od obeh držav.

Južnokorejski obveščevalci ocenjujejo, da je Pjongjang v podporo ruski vojski lani v skladu s sporazumom poslal približno 15.000 vojakov. Obe državi sicer posedujeta jedrske rakete.