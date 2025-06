Opozicijski mediji: Inkvizicijska komisija Tamare Vonta naredila povsem izmišljene zaključke v vmesnem poročilu

Piše: Nova24tv.si

Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank in jo vodi Tamara Vonta, je v vmesnem poročilu povsem lažno ugotovila, da je “SDS zlorabila svoj vpliv in dosegla domnevno nezakonito financiranje medijev Nova24TV, Demokracija in Požareport prek javnih sredstev oziroma podjetij, v katerih ima država pomemben vpliv“.

Od preiskovalne komisije, ki je bila ustanovljena z zgolj eno nalogo – za pregon do vlade kritičnih opozicijskih medijev, ni bilo pričakovati drugačnega vmesnega poročila, kot tega, ki so ga lansirali v javnost za politične potrebe. Da bi upravičili svoj obstoj.

Spomnimo, da so bili pred komisijo “inkvizitorske” Tamare Vonte zaslišani Boris Tomašič, Jože Biščak, Bojan Požar … Zaradi nedovoljenega in nezakonitega zbiranja dokazov pa je družba Nova24TV zoper komisijo vložila kazensko ovadbo, za katero se ocenjuje, da ima velike možnosti za uspeh na sodišču.

Ugotovitve “Vontine” komisije so v veliki meri politične in nimajo podlage v dejstvih: