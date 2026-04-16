Operativec se razkrije: Drago Kos se je že pojavil na nacionalni televiziji

Na levem političnem polu počnejo vse, da bi preprečili nastanek desnosredinske vlade. To je včeraj z nastopom na Odmevih potrdil tudi Drago Kos. Govora je bilo o aferi Black Cube, s katero se je razkrila korupcija znotraj levega političnega tabora. Kos je večji del svojega nastopa porabil za razglabljanje o tem, kako preganjati avtorje posnetkov. V oddaji je nastopil tudi eden od levičarskih aktivistov, novinar Mladine Borut Mekina. V oddaji je nadaljeval izvajanje, ki ga je skupaj z Niko Kovač in Filipom Dobranićem začel na predvolilni novinarski konferenci.

Spomnimo: danes smo objavili članek, ki razkriva, kaj vse levi politični blok počne, da bi se obdržal na oblasti. Po naših informacijah se pospešeno iščejo obremenilne informacije o poslancih Resnice in Demokratov, pospešujejo kazenski in predkazenski postopki zoper SDS in NSi, na mizi naj bi bil tudi milijon evrov za prestop posameznega poslanca. V središču teh naporov pa naj bi bil prav Drago Kos.

Včeraj je sicer na Odmevih nastopil kot nekdanji predsednik KPK in policist. Med nastopom je javnosti razlagal, kako je mogoče preganjati avtorje korupcijo razkrivajočih posnetkov. Vsebino posnetkov pa je skušal minimizirati, češ da je sum kaznivih dejanj izražen le v kakih treh primerih. Vmes je tudi razkril, kakšne so “težave”, ki skušajo preganjati avtorje posnetkov. V posnetkih je prepoznal kazniva dejanja neupravičenega zvočnega snemanja, nezakonitega slikovnega snemanja, oviranja oz. vplivanja na prosto odločitev volivcev in vohunstva. Kot pravi, pa so pri tem naslednje “težave” – nezakonito zvočno snemanje se preganja na zasebno tožbo, slikovno snemanje se sicer preganja na podlagi predloga, kar pa spet pomeni, da bi morali oškodovanci na policiji podati predlog za pregon. Pri vprašanju vplivanja na odločitev volivcev vidi težavo v nizki kazni.

Pri tem pa se zastavlja vprašanje, zakaj “težava”? Kos uporablja besednjak, kakor da je sam vpleten v poskus pregona avtorjev posnetkov. S tem pa nevede indicira informacije o njegovi vpletenosti v boj zoper nastanek desnosredinske vlade. O absurdnosti osredotočanja na avtorje prisluhov, ne pa na njihovo vsebino, smo sicer že govorili. Sedaj pa se očitno uvaja nova absurdnost, in sicer vplivanje na prosto odločitev volivcev. Na kak način je bila ta “prosta odločitev” kršena? S tem, ko se je pojavil zvočni in slikovni material v javnosti, na katerem akterji levice razkrivajo korupcijo v lastnih vrstah? Če že, je bila zmožnost prostega odločanja volivcev na volitvah še dodatno okrepljena. Tudi navedbe o vohunstvu so absurdne. Na posnetkih se niso znašli akterji, ki bi bili del oblasti, niti ti akterji niso izdajali državnih tajnih informacij. Kos je tudi “pozabil” povedati, da so slikovna in zvočna snemanja metode, ki jih uporabljajo tudi novinarji. Bi morali tudi novinarji, ki po svetu na tak način razkrivajo korupcijo oblasti, pristati za zapahi?

Kos skuša zavarovati koruptivneže

Ko je debata nanesla na vsebino prisluhov, pa je zavzel nasprotno stališče. Kot je povedal, bi bilo napak, če bi se policija kar lotila aretacij in hišnih preiskav. “Napak so govorili tisti, predvsem politiki, v predvolilni kampanji, ki so zahtevali kar aretacije in hišne preiskave,” je povedal. In še: “To, kar smo slišali na teh posnetkih, so lahko razlogi za sum, da je bilo storjeno katero od korupcijskih kaznivih dejanj. To seveda pomeni, da mora policija začeti preiskovati tudi nekatere te navedbe. Niso bile vse te navedbe tako konkretne, da bi policija lahko začela delo.”

Mekina se je ujel v logični nesmisel

Drugi sogovornik na Odmevih, Borut Mekina, je v oddaji nadaljeval z razglabljanjem predvolilne vohunske bajke. Ponudil ni nobenih novih dokazov v zvezi z zadevo. Njegov nastop je deloval kot nadaljevanje novinarske konference, kjer so trije aktivisti obtožili stranko SDS in njenega predsednika, da stoji za prisluhi in da mu je pri pridobitvi teh pomagala izraelska detektivska družba Black Cube, ki so jo sami sicer poimenovali zasebna obveščevalna agencija. Ker se jim je tako dozdevalo.

Mekina je po drugi strani priznal, da ne obstajajo dokazi, ki bi povezovali SDS oz. Janeza Janšo z nastankom zvočnih in slikovnih posnetkov. Hkrati pa pravi, da bi se na posnetkih lahko znašel tudi Janša.

Tako je povedal: “Ni tako neverjetno, da tudi Janez Janša ni posnet.”

Očitno ni naredil logične povezave, da bi to pomenilo, da je Janša naročil posnetke proti samemu sebi.