Opeharjeni upokojenec sporočil, za koliko mu je Golobova vlada zmanjšala pokojnine

Piše: Nova24tv.si

Slovenski upokojenec je z javnostjo delil svojo avgustovsko pokojnino. Po obveznem zdravstvenem prispevku in davku za dolgotrajno oskrbo mu ostane le 582 evra.

Pred vlado Roberta Goloba bremenitve pokojnin ni bilo. Dodatno zdravstveno zavarovanje je bilo neobvezno, prispevka za dolgotrajno oskrbo ni bilo. Nato je vlada udarila po upokojencih.

Kako zelo, se vidi s plačilne liste slovenskega upokojenca, ki zaradi dodatnih davkov prejme kar 43,43 evra nižjo pokojnino. Vsega skupaj le 582 evrov. In to za storitve, ki ne delujejo. Na zdravstvene preglede pri specialistu in posege se namreč čaka predolgo, zato se mnogi po pomoč zatečejo k zasebniku, kar morajo še dodatno plačati, dolgotrajna oskrba pa niti še ni zaživela.

Upokojenec nato pripomni, da je pod prejšnjo vlado Janeza Janše poleg rednega usklajevanja pokojnin dobil še dvakratno izredno uskladitev in tri nakazila po 300 evrov in enkratno po 250. Poleg tega je dobil še turistične bone v času epidemije covid.