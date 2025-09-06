Ohola, arogantna in sprenevedava, misleč, da je prvorazredna, nad vsemi, se je opekla

Piše: Vida Kocjan

Predsednica države Nataša Pirc Musar si je 16. avgusta na dopust in nazaj zaželela helikopterski prevoz in se tako izognila prometnim zamaškom na slovenskih avtocestah. Kar moramo dnevno prestajati državljani, uporabniki cest, ki za to še plačujemo, nje ne zanima. Predsednica je nad nami. Ne prej ne pozneje o tem, da je vlada Roberta Goloba popolnoma zavozila prometno ureditev, ni rekla nič, kaj šele dvignila glas. Bili pa smo priča njenemu cinizmu, oholosti in sprenevedanju.

Nataša Pirc Musar je s policijskim helikopterjem potovala iz Portoroža v Beltince in se nato tudi s helikopterjem v poznih večernih urah vrnila v Portorož. S helikopterjem se je odpravila na državno proslavo ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Dopust je preživljala v hrvaški Istri, a ker je bila proslava v Beltincih že precej časa napovedana, bi temu dogodku lahko prilagodila svoj dopust.

S tega vidika je bil sporen predvsem helikopterski prevoz od Ljubljane do Portoroža, kamor so jo morali iti iskat in jo tudi pripeljati nazaj. Helikopter se je nato ponoči vrnil v Ljubljano.

Za tovrstni prevoz se je odločila zaradi kolon na avtocesti, kjer državljani posebno letos stojimo v dolgih kolonah, nekateri celo pravijo, da parkiramo na cestah kljub kupljenim vinjetam. Doslej predsednice nismo slišali, da bi imela pripombe na to, še manj, da bi privzdignila svoj glas in odločevalce v vladi ter Družbi za avtoceste RS (Dars) opomnila, naj ljudem ne otežujejo življenja. Naj razmere na cestah uredijo tako, da ne bo daljših zastojev.

Zgovorne nočne fotografije

Pirc Musarjeva tudi po tem, ko so jo zasačili, da je v Beltince in nazaj potovala s policijskim helikopterjem, javnosti ni zadovoljivo pojasnila svojega razloga za to. Skrila se je. Po objavi nočnih fotografij s portoroškega letališča so zgolj iz njenega urada na eno od novinarskih vprašanj odgovorili, da je bil helikopterski prevoz izveden zaradi »operativno-taktičnih razlogov in varnostnih protokolov, saj je predsednica varovana oseba«. Policijo po odstopu Senada Jušića sredi januarja letos še vedno kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja vodi Damjan Petrič. Policija, ki spada pod okrilje notranjega ministra Boštjana Poklukarja, je tako v bistvu že tri četrt leta brez verodostojnega vodstva. A že prej je bilo vse na majavih nogah. Tako se ne čudimo, da je policija zdaj v primeru Pirc Musarjeve zapisala, da helikopterski prevozi niso privilegij, temveč del sistema za zagotavljanje varnosti in učinkovitosti pri izvajanju najvišjih državniških funkcij. Prejšnji direktor policije Anton Olaj pa jih je zelo hitro postavil na laž. Izkazalo se je, da gre za prazne izgovore brez strokovne podlage. Potrdilo se je tudi, da Nataša Pirc Musar ne želi stati v neskončnih kolonah kot drugi državljani in državljanke. Da se ima za privilegirano, prvorazredno.

»Krivi so vsi drugi, samo jaz ne«

Zaposleni v kabinetu predsednice države so nedvomno z njenim soglasjem odgovornost za uporabo helikopterja preložili na predsedničine varnostnike. Ti so namreč morali prej po predpisanem postopku policijo zaprositi za uporabo policijskega helikopterja, vodstvo policije pa je to odobrilo. Dejstvo pa je, da varnostniki tega nedvomno niso storili na svojo pobudo. Policija je nato potrdila, da se je odzvala na zaprosilo Centra za varovanje in zaščito, dodatno pa so pojasnili, da je mogoče helikopterski prevoz uporabiti le v izjemnih primerih, ko to narekujejo objektivne okoliščine. In katere so to? Časovna učinkovitost, prometne razmere, geografske značilnosti in zahteve varnostnega protokola. Pojasnili so tudi, da so »takšna zaprosila v praksi zelo redka«. Menda pa posebej podatkov o teh prevozih ne vodijo, »se pa prevozi varovanih oseb (s policijskim helikopterjem – op.) opravljajo zelo redko«.

Na dopustu je bilo dovolj časa

Pirc Musarjeva je bila sredi avgusta na dopustu in je imela dovolj časa, da bi lahko pravočasno po cesti prispela v Beltince. Navsezadnje jo vozijo varnostniki. S helikopterjem so jo po proslavi prepeljali tudi nazaj v Portorož, kjer sta jo pričakala dva avtomobila: službeni in varnostni. Od tam pa so jo odpeljali v hrvaško Istro, po doslej znanem v približno 20 minut oddaljeno lastniško počitniško hišo, ki so jo Musarjevi za približno pol milijona evrov kupili v letu 2024.

Na letališču v Portorožu se je izkrcala nekaj pred 23. uro. Do avtomobilov se je v spremstvu dveh neznanih moških sprehodila oprtana z dvema vrečama. Na vprašanje novinarja s portala pozareport.si, kaj je bilo v tistih vrečah, so iz urada odgovorili: V eni vreči sta bila dva rogljiča, v drugi gin, ki ji ga je podaril beltinški župan. Tudi ta odgovor je bil ponižujoč do državljanov.

Kako je torej z uporabo helikopterjev?

Uporabo policijskega helikopterja za posebni prevoz, kot je bil v primeru Pirc Musarjeve, mora odobriti generalni direktor policije oziroma oseba, ki ga nadomešča. Nekdanji generalni direktor policije Anton Olaj je za Nova24TV.si pojasnil, da je uporaba helikopterja v tovrstnih primerih odvisna od varnostne ocene, po novi vladni uredbi pa je precejšnja neznanka povezana z osebo, ki to varnostno oceno podaja – ali policija ali v tem primeru urad predsednice republike.

Olaj je tudi pojasnil, kako stvari potekajo v praksi. »Ko je poveljnik letalske policijske enote seznanjen z željo oz. predlogom o uporabi helikopterja zunaj policije, ta sledi pravilom. Če presodi, da so izpolnjeni pogoji, generalnemu direktorju predlaga, da se prevoz odobri. V vsakem primeru torej odloči generalni direktor.« Interna pravila, po katerih ravna generalni direktor policije, pa so samo pripomoček za odločanje, saj niso pravno zavezujoča.

Helikopter uporabljajo tudi v primeru nesreč

Helikopter je bil v zraku 3 ure in 40 minut, so pojasnili v policiji. Prevoz naj bi bil stal okoli 13 tisoč evrov (z davkom na dodano vrednost). Ne samo to, helikopter policije je v pomoč tudi v primeru nesreč, reševanja. In če je ta nekje drugje, v takšnih primerih manjka.

Na to je opozoril tudi Olaj. Dejal je: »Predsednik republike seveda ima možnost, da se pelje s helikopterjem. Stvar ocene generalnega direktorja pa je, ali tak polet odobri ali ne. Postavlja pa se vprašanje politično vprašanje, ali smo enaki pred zakonom.« Opozoril je tudi na potencialno dilemo – na eni strani je nekdo, ki nujno potrebuje klinični prevoz, a se proti cilju pelje po prenatrpani avtocesti in nanj prispe z zamudo, na drugi strani pa političarka, za katero bi bila dolga pot verjetno naporna in obremenjujoča.

Olaj helikopterskega prevoza ni odobril nobenemu predsedniku

Olaj je še pojasnil, da v času, ko je vodil policijo, podobnega oz. tovrstnega helikopterskega prevoza ni odobril nobenemu predsedniku. »Ne spomnim pa se, da bi se s helikopterjem peljal predsednik vlade ali predsednik republike,« je dejal.

Odpovedala obisk sejma Agra

Po poročanju medijev je imela Nataša Pirc Musar rezerviran policijski helikopter tudi za obisk sejma Agra v Gornji Radgoni, in sicer v soboto, 23. avgusta 2025, a je udeležbo odpovedala, menda zaradi »neodložljive osebne zadržanosti«. Med ljudmi pa je završal in so to njeno dejanje označili za aroganco in sprenevedanje, saj naj bi se želela samo izogniti prometnim zastojem.

Maščevanje, discipliniranje

Sprva je fotografije o nočnem vračanju Nataše Pirc Musar na letališče v Portorož na omrežju X objavil Bojan Požar. Fotografije je prejel po elektronski pošti. Tudi spraševal je v urad predsednice države, med drugim, kje preživlja dopust Nataša Pirc Musar oz. kje imajo Musarjevi po novem počitniško domovanje. Prejel je odgovor, da je to »skrivnost«, da tega ne bodo razkrili. Skoraj sočasno pa so lokacijo in zelo podrobne fotografije ter podrobnosti o delovanju zakoncev Pirc Musar razkrili v »osebnem mediju, glasilu« Roberta Goloba, na portalu Necenzurirano. Ob tem se je pojavilo vprašanje, ali pri vsem tem ne gre morebiti za odvračanje pozornosti Golobovih in njegovih od katastrofalno slabih ekonomskih kazalnikov v državi. Pa tudi, za maščevanje, ker Pirc Musarjeva, čeprav prihaja iz istega murgelskega gnezda, nekritično ne sledi Golobovim predlogom o imenovanju njegovih ljudi na ključna mesta v državi. Slovenija je tako med drugim že več mesecev brez guvernerja Banke Slovenije in tudi varuha človekovih pravic. Nataša Pirc Musar tudi o tem molči. Bo zdaj pokleknila pred Gibanjem Svoboda?

Anton Olaj: »Pravila veljajo za vse enako. Nekateri to težko razumejo.«

Anton Olaj, nekdanji generalni direktor policije: »Mislim, da je odločitvi botrovala situacija v prometu, prenatrpanost torej, in ne kakšen varnostni zadržek, da bi bila predsednica republike denimo ogrožena. Opredelili smo se za pravno državo, sprejeli smo ustavo in pravila veljajo za vse enako. Nekateri to težko razumejo; ko so na oblasti, verjamejo, da pravila zanje kar naenkrat ne veljajo in lahko arbitrarno o nečem odločajo, ne da bi javnosti zadovoljivo pojasnjevali, zakaj so izrazili neko željo.«

Molči tudi glede zaveze o moratoriju na širitev avtocestne infrastrukture

Dejstvo je tudi, da predsednica države doslej ni še nikoli povzdignila glasu in se zavzela za državljane. Molči tudi glede zaveze vladajočih strank Gibanje Svoboda in Levica ter Roberta Goloba o tem, da njihova vlada ne bo dovolila širitve avtocest, ki so jo dali Glasu ljudstva in Jaši Jenullu teden dni pred volitvami, 16. aprila 2022, na klopi pred parlamentom. Golobovi to zavezo dosledno izpolnjujejo, Nataša Pirc Musar pa vseskozi molči. Državljani in njihovi občutki ter stiske v prometnih zastojih je ne zanimajo.