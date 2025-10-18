Odziv iz Ustavnega sodišča: Z evrokomisarko se o RTV nismo pogovarjali

Piše: G. B.

Ne glede na razkritje dokazov pa akterji naskoka na RTVS še vedno trdijo, da ni nič res.

Potem ko je Evropska komisija po navedbah evroposlanca Milana Zvera razkrila vsebino dokumentacije glede obiska nekdanje komisarke Vere Jourove v Sloveniji, je ustavno sodišče zagotovilo, da Jourova in tedanji predsednik sodišča Matej Accetto nista govorila o “odprtih zadevah”, karkoli že to pomeni. Zavrnilo je namigovanja, da naj bi srečanje vplivalo na njihovo delo.

Srečanje med tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Accettom, kot predsednikom pristojnega sodišča za vprašanja primarnosti evropskega prava, in nekdanjo podpredsednico komisije Jourovo, na katerem je bilo prisotnih tudi nekaj njunih sodelavcev, je bilo marca 2023 izvedeno na pobudo Jourove, je včeraj sporočilo ustavno sodišče. “K temu dodajamo, da se je evropska komisarka Jourova, kolikor je nam znano, sestala tudi z nekaterimi drugimi ustavnimi sodišči evropskih držav,” je nadaljevalo in dodalo, da je bil “opomnik Evropske komisije oziroma komisarke Jourove, o katerem danes poročajo mediji, sestavljen s strani komisarke oziroma njenih sodelavcev”, z vsebino pa so bili na ustavnem sodišču seznanjeni šele iz medijskega poročanja.

Kljub razkritju sodišče poudarja, da opomnik ne spremeni dejstva, da na sestanku Accetto in Jourova nista govorila o nobeni odprti zadevi, ki jo je v tistem času ali jo še danes obravnava ustavno sodišče. “Tema njunega pogovora je bilo vprašanje varstva načela pravne države v Evropski uniji ter učinkovanja evropskega prava v Sloveniji in drugih državah članicah EU, pa tudi delovanja ustavnega sodišča in priporočil, ki so se v poročilu Evropske komisije o stanju pravne države za leto 2022 nanašala na Republiko Slovenijo,” zagotavlja sodišče.

Če bi iz spornega opomnika lahko sklepali na to, da je komisarka ali kdo od članov njene delegacije nameraval govoriti o odprti zadevi, ki jo je ali jo še vedno obravnava ustavno sodišče, bi bilo tako pričakovanje Evropske komisije oziroma komisarke povsem neprimerno, meni ustavno sodišče.

“Vmešavanje organov oblasti ali katerekoli tretje osebe v odločanja ustavnega sodišča bi pomenilo kršitev neodvisnosti ustavnega sodišča in načel pravne države. Takega vmešavanja v svoje delo sodišče nikoli ni in tudi ne bo dopustilo. Zato ponovno zavračamo nekatere interpretacije tega obiska, vključno z namigovanji in zatrjevanji, da naj bi to srečanje vplivalo na sprejetje ene izmed odločitev ustavnega sodišča v t. i. zadevi RTV,” je še sporočilo sodišče.

Odziv ustavnega sodišča sledi izjavi evropskega poslanca Milana Zvera, da je Evropska komisija na njegovo zahtevo razkrila vsebino dokumentacije glede obiska Jourove v Sloveniji marca 2023. Ta po njegovih besedah dokazuje, da je bil namen obiska vplivati na tedanjega predsednika ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona o RTV. Zato Zver zahteva takojšnjo odločitev ustavnega sodišča o protiustavnosti zakona o RTVS in takojšen odstop zdajšnjega ustavnega sodnika Accetta, ker da je dopustil vmešavanje v delo ustavnega sodišča.

No, stvar izbire je, ali naj odzivu US verjamemo na besedo. Mimogrede, trenutni predsednik US je Rok Čeferin. Vladajoča večina pa je nedavno v sestavo US poslala še dva nova sodnika in sicer Nino Betteto in Primoža Gorkiča. S čimer bo sestava US politično povsem enostranska.