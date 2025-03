Odpuščajo režimske novinarje. Kdo bo ugasnil luč na Delu, Večeru in Dnevniku?

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

“Izražamo vso podporo odpuščenim in v odhod potisnjenim novinarjem na Večeru: Roku Kajzerju, Zoranu Mijatoviću, Jasmini Detela in Borisu Jaušovcu, kot tudi vsem odpuščenim novinarjem drugih medijev.”

To so sinoči objavili društvo novinarjev, sindikat novinarjev, aktiv Večera, sindikat novinarjev Večera, svet delavcev Večera in zastopstvo uredništva Večera. Informacijam o odpuščanju, a brez imen, smo bili nedavno priča tudi iz časopisne hiše Delo. Ta odpuščanja niso politične čistke, kakršnim smo bili priča po prevzemu oblasti Roberta Goloba s strankami Svoboda, SD in Levica s čistkami na Siol.net in RTV Slovenija. Odpuščeni so novinarji, ki ne veljajo za kritike sedanje vlade. Obratno.

Odpuščanja zaradi poslovnih težav si tudi kar sledijo. V zadnjem letu so na Večeru, pred tokratnim rezom, število zaposlenih na različne načine znižali iz 80 na 67. Ekipe krčijo tudi drugi dnevni časopisi, preprosto zaradi tega, ker so izgubili veliko število bralcev in se jim bilance ne izidejo.

Večer je v lasti hobotnice medijskih podjetij Martina Odlazka, ker je v času Boška Šrota, ki je bil preko Laškega lastnik Dela in Večera, propadla zamisel o združitvi teh dveh dnevnikov. Združevanju so takrat, tudi zaradi kršenja proti monopolnih določb, ugovarjali tudi iz novinarskih organizacij. Odlazkov prevzem Večera, ker ta že obvladuje radijski prostor, je pomenil še hujšo kršitev. Delo je sčasoma prevzel nekdanji član vrha Foruma 21 Milana Kučana Stojan Petrič s pomočjo Kolektorja.

Kako mrakobno je vzdušje v tisku, odpuščanja se vrstijo že več desetletje, kaže ta odziv, podobne o tem, naj zadnji ugasne luč, sem pred slabim desetletjem slišal že na Delu:

Zakonske določbe za preprečevanje monopolov so precej zastarele, kar smo priča dramatičnemu upadanju naklad največjih časopisov, ki so postali družbeno tudi precej nepomembni. Nikoli pa ni bil cilj oblasti zagotavljanje dejanske pluralnosti, tudi politične, ker bi to ogrozilo prevlado, ki jo je levica še prejšnjega režima imela v vseh največjih tiskanih in drugih medijih.

Vlada poskuša medtem z novim medijskim zakonom zagotoviti dodaten denar, da bi lastnikom propadajočih časopisov pomagala, denimo, da bi dejavnost preselili na splet, kjer so že desetletja, a tudi tam nimajo veliko bralcev in še manj dovolj prihodkov. Namen vlade je tudi precej sporen, ker je nepošten do vseh drugih, ki na spletu poslujejo brez vladne pomoči in so že tako v nepoštenem položaju, ker jim na trgu konkurirajo državno financirani mediji in takšni v državni lasti: MMC in Siol.net.

Boris Jauševec je dolgoletni novinar in urednik na zunanje političnem področju, Rok Kajzer je notranje politični novinar, nekaj časa je delal tudi ne Delu, kjer je bil tudi dopisnik iz Hrvaške, Jasmina Detela je opravljala delo dopisnice iz Koroške, Zoran Mijatović je športni novinar.

Protestna izjavo ob odpuščanjih, ki jo je objavilo Društvo novinarjev, je takšna: