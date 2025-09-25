(ODMEVNO) Predsedničnina uporaba Falcona za izlet na Generalno skupščino OZN

Piše: Moja Dolenjska

Predsednica države Nataša Pirc Musar je na zasedanje Generalne skupščine OZN v New York odpotovala kar z vladnim falconom. Po doslej znanih informacijah naj bi samo stroški poleta, potem še do Clevelanda in Toronta ter nazaj v Slovenijo, davkoplačevalce stali okoli 150 tisoč evrov.

Pri tem gre zgolj za stroške za letalo, k temu bo treba prišteti še vse ostalo, kot so stroški hotelov, dnevnic in podobno.

Podatke o letu in stroških je na omrežju X objavil novinar in urednik Bojan Požar. Eden od komentarjev je bil: “Zares je skromna, tale naša kaviarsocialistka. Se vidi, da zelo preudarno ravna z davkoplačevalskim denarjem.”

Znani zdravnik pa je zapisal: “Predsedničnina uporaba Falcona za izlet na Generalno skupščino OZN je z drugimi besedami “jebite se, fakerji, kaj mi pa morete!?” In odraz kmetavzarstva. Prvi razred Swissaira je za transatlantski let precej bolj udoben in vsaj 10-krat cenejši.”