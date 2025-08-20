Odločitev senata Univerze v Ljubljani glede sodelovanja pri projektih, v katere je vpleten Izrael, ne vpliva na Teološko fakulteto? Takole odgovarjajo

Piše: G. B.

Pred dvema dnevoma smo poročali, da ljubljanska univerza do preklica ne bo vstopala v projektne konzorcije, v katerih bi sodelovale izraelske univerze in institucije. Tako je sklenil njen senat.

Ker pa nas je zanimalo, kako bo to vplivalo na delovanje Teološke fakultete, ki je del Univerze v Ljubljani in ima v svoji sestavi tudi katedro za Sveto pismo in judovstvo, smo se obrnili na njenega dekana. Dekan doc. dr. Tadej Stegu je odgovoril, da fakulteta izvaja svoje dejavnosti izključno na svojem sedežu ter na enoti v Mariboru s programi, ki so akreditirani pri Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.

Teološka fakulteta niti nima sklenjene pogodbe o sodelovanju z državo Izrael. Slednje je dekan izrecno poudaril. “Jasno pa je, da tudi naši študentje v duhu akademske svobode na lastno pobudo študirajo in raziskujejo kjerkoli,” dodaja dr. Stegu.

Seveda iz tega odgovora nismo mogli izluščiti informacije, ali se bo za fakulteto zaradi sklepa senata Univerze v Ljubljani karkoli spremenilo, saj ni povsem jasno, ali fakulteta sodeluje ali je doslej sodelovala v projektih izraelskih univerz in institucij pri evropskih raziskovalnih in razvojnih programih.

So pa pritiski na univerzo zadnje čase vse hujši, saj se vedno več njenih profesorjev, docentov in ostalih zaposlenih zateka k protiizraelski drži, pri tem pa podpirajo razvpito Študentsko društvo Iskra, ki že nekaj let velja za aktivistično izpostavo Levice. In zanimivo, prvopodpisana v pozivu je nihče drug kot Ana Kučan (glej TUKAJ).