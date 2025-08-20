19.2 C
Ljubljana
sreda, 20 avgusta, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Odločitev senata Univerze v Ljubljani glede sodelovanja pri projektih, v katere je vpleten Izrael, ne vpliva na Teološko fakulteto? Takole odgovarjajo

FokusSlovenija
Sedež Teološke fakultete na Poljanski cesti v Ljubljani. (foto: Wikipedia)

Piše: G. B. 

Pred dvema dnevoma smo poročali, da ljubljanska univerza do preklica ne bo vstopala v projektne konzorcije, v katerih bi sodelovale izraelske univerze in institucije. Tako je sklenil njen senat. 

Ker pa nas je zanimalo, kako bo to vplivalo na delovanje Teološke fakultete, ki je del Univerze v Ljubljani in ima v svoji sestavi tudi katedro za Sveto pismo in judovstvo, smo se obrnili na njenega dekana. Dekan doc. dr. Tadej Stegu je odgovoril, da fakulteta izvaja svoje dejavnosti izključno na svojem sedežu ter na enoti v Mariboru s programi, ki so akreditirani pri Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.

Teološka fakulteta niti nima sklenjene pogodbe o sodelovanju z državo Izrael. Slednje je dekan izrecno poudaril. “Jasno pa je, da tudi naši študentje v duhu akademske svobode na lastno pobudo študirajo in raziskujejo kjerkoli,” dodaja dr. Stegu.

Seveda iz tega odgovora nismo mogli izluščiti informacije, ali se bo za fakulteto zaradi sklepa senata Univerze v Ljubljani karkoli spremenilo, saj ni povsem jasno, ali fakulteta sodeluje ali je doslej sodelovala v projektih izraelskih univerz in institucij pri evropskih raziskovalnih in razvojnih programih.

So pa pritiski na univerzo zadnje čase vse hujši, saj se vedno več njenih profesorjev, docentov in ostalih zaposlenih zateka k protiizraelski drži, pri tem pa podpirajo razvpito Študentsko društvo Iskra, ki že nekaj let velja za aktivistično izpostavo Levice. In zanimivo, prvopodpisana v pozivu je nihče drug kot Ana Kučan (glej TUKAJ).

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Pravna mreža nad Mateja Lahovnika, ki je pojasnil, da bodo do dolgotrajne oskrbe upravičeni tudi tisti iz Gaze, ki so izkoristili zdravljenje v URI...

Fokus

(IZ ARHIVA) Afera non-paper iz leta 2021 dobila nove razsežnosti: vse več je prstnih odtisov Milana Kučana, Golobova vlada ob protiizraelskem razpoloženju ne upa...

Fokus

Kje je denar iz plač in pokojnin za dolgotrajno oskrbo?

Fokus

Izraelski mediji: Kljub napovedi embarga Slovenija kupuje izraelsko orožje prek nemškega podjetja

© Nova obzorja d.o.o., 2025