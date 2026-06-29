Odločitev Resni.ce, da ne gre v partnerstvo, ne bo imela vpliva na delo vlade

Piše: Nova24tv.si

Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. “Odločitev posameznih opozicijskih strank, vključno z gospodom Stevanovićem in stranko Resni.ca, nima in ne bo imela vpliva na delo vlade,” pa komentira državni sekretar v kabinetu predsednika vlade dr. Vinko Gorenak.

Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je danes dejal, da v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno z zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal.

Kot je še dejal na novinarski konferenci, so “s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji” zadovoljni, po preverbi vseh točk sporazuma “dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga za podpis, saj gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega“. “Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo,” je pristavil Stevanović.

Dr. Gorenak: Glavna je programska usklajenost “Predlog sporazuma Partnerstvo za uspešno Slovenijo smo ponudili vsem opozicijskim strankam kot izraz pripravljenosti koalicije za vključujoč dialog in sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje že v fazi njene priprave, pred obravnavo na vladi. Odločitev posameznih opozicijskih strank, vključno z gospodom Stevanovićem in stranko Resni.ca, nima in ne bo imela vpliva na delo vlade. Delo vlade temelji na njenem programu in koalicijski pogodbi, o zakonodajnih predlogih pa dokončno odloča glasovanje v Državnem zboru. Očitno je, da na določenih področjih obstaja programska usklajenost med koalicijskimi rešitvami in programom stranke Resni.ca, kar se odraža tudi v podpori posameznim zakonskim predlogom v Državnem zboru.”

Poleg Resnice so partnerstvo za uspešno Slovenijo zavrnili tudi v vseh levih strankah.