Od danes nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja

Piše: C. R.

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od danes, 23. junija 2026, do vključno ponedeljka, 29. junija 2026, znašale 1,530 evra za liter bencina, 1,607 evra za liter dizelskega goriva in 1,200 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,530 evra za liter (cena pred spremembo 1,592 evra za liter), pri 50-ih litrih to znese 76,50 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,633 evra za liter.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,607 evra za liter (cena pred spremembo 1,718 evra za liter), kar pri 50-ih litrih znese 80,35 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,711 evra za liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,200 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,318 evra za liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.200 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo po naši oceni potrebno odšteti okoli 1,303 evra za liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.303 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 103 evrov.