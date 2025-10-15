(OBLETNICA) Nova24TV: Deset let vztrajnosti, resnice in boja za medijsko pluralnost

Piše: Tanja Brkić

Spletni portal Nova24TV 15. oktobra 2025 obeležuje deseto obletnico delovanja, pomemben mejnik, ki ga spremljata ponos na prehojeno pot in vizija za prihodnost. Iz skromnega začetka, ko so mu mnogi napovedovali neuspeh, posmeh ali celo odkrito sovražnost, se je portal razvil v vpliven medij, ki je postal nepogrešljiv del slovenske javne sfere.

“Čeprav smo bili na začetku bolj agresivni, da smo se prebili na medijski trg, smo zdaj dosegli raven, kjer stavimo na verodostojnost in kakovost. Ni nam več treba biti populistični – osredotočamo se na to, da naše vsebine temeljijo na preverjenih dejstvih in so zanesljive,” je ob desetem rojstnem dnevu portala Nova24TV povedal direktor Boris Tomašič. Poleg njega so ob tem jubileju dosedanji in sedanji urednik delili svoje poglede na dosežke portala in stanje medijske krajine v Sloveniji, ki razkriva globoko pomanjkanje pluralnosti.

Odgovorni urednik portala Marko Puš, ki je z Nova24TV od njenega nastanka, poudarja uspeh kljub začetnim dvomom: “Na prehojeno pot gledam z radostjo, da nam je uspelo in da sem soustvarjal to zgodbo, čeprav so nam napovedali kratek rok trajanja. Nova24TV je kljub vsem vzponom in padcem zgodba o uspehu. Je zgodba o številčno skromni ekipi ljudi z veliko delovno vnemo in še večjim potencialom za nadaljnji razvoj.” Puš vidi obletnico ne le kot praznik nekega medija, ampak “tudi jubilej medijske svobode, demokracije, pravne države in človekovih pravic, za katere se neumorno zavzemamo”.

“Spletni portal Nova24TV je v desetih letih odprl vrata temam, ki so bile na drugih portalih pogosto zaprte ali celo prepovedane. S tem je prispeval k večji prisotnosti raznolikih vsebin v javnem diskurzu in ovrgel trditev, da v Sloveniji obstajajo teme, ki v njem ne bi mogle biti prisotne,” je uvodoma dejal Uroš Urbanija. Ob tem je poudaril tudi široko relevantnost portala: “Postal je pomemben vir informacij tudi za politike in poslance leve politične opcije, ki ga pogosto citirajo in navajajo, kar kaže, da ga redno spremljajo. S tem Nova24TV odpira pogled na svet tistim, ki so pogosto ujeti v svoje ideološke okvire in vidijo svet skozi prizmo enostranskih prepričanj.” Po njegovem mnenju je to ena od velikih prednosti portala, ki dokazuje, da lahko vpliva tudi na tiste, ki se z njegovo usmeritvijo morda ne strinjajo. Urbanija vidi priložnosti za prihodnost: “Ena od ključnih je tehnični napredek, ki lahko dodatno izboljša uporabniško izkušnjo. Poleg tega bi portal lahko več pozornosti namenil temam, ki so manj povezane s politiko, a vseeno zanimajo širšo javnost.”

Sprva so se nam posmehovali, danes smo jim resna konkurenca

“Sprva so se posmehovali, češ, kakšen portal bo Nova24TV in da ne bo imel nikakršnega dosega. Kmalu zatem so ga začeli napadati in ga označevati za strankarskega. Razlog za to je bil hiter vzpon portala, ki je dosegel velik vpliv in priljubljenost. Ko so videli, da posmehovanje in napadi niso zadostovali, so vključili celo organe pregona, da preganjajo urednike in novinarje portala,” se začetnih ovir spominja Jože Biščak, ki meni, da je vrednost portala v tem, da bralcem ponuja drugačen pogled na svet in dogajanje, kot ga vsiljuje medijski mainstream.

“Med 85 in 90 odstotkov medijev v Sloveniji obvladujejo levičarji, ki nam vsiljujejo svoj pogled na svet: od zelenega prehoda prek ilegalnih migracij do LGBT agende. Levičarski mediji se pretvarjajo, da so zmerni, Nova24TV pa očitajo, da je skrajno desničarski portal. Resnicoljubnost in zmanjševanje škode sta dvojna vijačnica, ne pa izhod, ki ga ponuja medijski mainstream,” poudarja.

Miro Petek, ki je bil prisoten ob zagonu portala, poudarja njegovo iskrenost in vztrajnost: “Za razliko od večine drugih medijev, ki se skrivajo za praznimi besedami o ‘objektivnosti’ in ‘neodvisnosti’, Nova24TV ne prodaja iluzij”. Petek dodaja, da so bili napadi na portal sistematični, ker se je drznil obstajati izven ‘pravovernega’ okvira. Kljub nenehnim poskusom diskreditacije ter političnim in finančnim pritiskom je portal obstal in postal trn v peti tistim, ki bi radi monopolizirali resnico, pravi in meni, da je Nova24TV v desetih letih dokazala, da obstaja občinstvo, ki si želi drugačen pogled: “Portal je postal simbol medijske vztrajnosti v okolju, kjer je medijski pluralizem bolj geslo kot dejanskost.”

Nič drugače ne misli Jure Ferjan, ki izpostavlja svežino, ki jo je portal prinesel: “Poskrbel je tudi, da nič več ne ostane skrito. Desetletje izzivov, vzponov in tudi padcev, pa vendarle je projekt, v katerega so mnogi dvomili, obstal in preživel, še več – že desetletje opravlja svoje poslanstvo v resnici in razblinja meglo, ki je v našem medijskem prostoru prepogosta.” Poudaril je njegovo kontinuiteto in pravi, da ga na to obdobje vežejo lepi spomini: “Veseli me, da tudi aktualna ekipa portala in televizije, tako kot smo to počeli v prvih letih medijskega projekta, vztraja na poti, ki je bila v srcih, mislih in dejanjih vseh, ki so to zgodbo omogočili in k njej prispevali svoj delež.”

Medijska krajina je daleč od “pluralne”

Vsi uredniki se strinjajo, da je slovenska medijska krajina daleč od pluralne – nasprotno –Urbanija opozarja na izrazito nepluralnost predvsem klasičnih medijev: “Klasične medije, kot so televizija in radio, v Sloveniji zaznamuje izrazita nepluralnost. Asimetrija v slovenskem medijskem prostoru je tako očitna, da jo je težko primerjati z drugimi okolji. Dokler ne bomo imeli pluralnih medijev z enakovredno močjo – tako na levi kot na desni – bo slovenska medijska krajina ostala v fazi razvoja.” Biščak poudarja enostranskost osrednjih medijev, medtem ko Petek dodaja, da “imamo formalno veliko medijev, krepko čez 2000 jih je v razvidu medijev, v resnici pa poslušamo eno in isto zgodbo, le z rahlo drugačnimi poudarki”. Puš pri tem izpostavlja širši družbeni kontekst: “Brez Nova24TV danes ni normalne Slovenije, še posebej v luči aktualne politike, ko se soočamo z ugrabljeno državo.”

V takšnem okolju Nova24TV deluje kot ključen antipod. “Z dosegom, ki ga imamo, v Sloveniji, ni več mogoče prikriti pomembnih zgodb. Razkrili in opozorili smo na številne teme, kar potrjuje, da nas jemljejo resno. Tudi ljudje, ki niso nujno politično angažirani, cenijo, da pri nas dobijo drugačno perspektivo. Bralcem dajemo možnost, da se sami odločijo, kateremu pogledu bodo sledili,” je ob tem poudaril Tomašič. Nova24TV, kot poudarjajo Petek, Biščak in Ferjan, kljub napadom dominantnih medijev in politikov ponuja edinstveno perspektivo, ki razkriva zamolčane teme, sledi profesionalnemu preverjanju dejstev in nevtralnemu jeziku ter razbija meglo enostranskega poročanja v slovenskem medijskem prostoru, kar potrjuje njen vpliv, saj jo celo kritiki redno spremljajo.

Pogled v prihodnost Nova24TV je ambiciozen

Portal želi povečati doseg med mladimi prek družbenih omrežij, razširiti vsebine na nepolitične teme, ki zanimajo širšo javnost, in izkoristiti potencial svoje skromne, a delovne vneme polne ekipe za nadaljnji razvoj, kot poudarja Puš, medtem ko Tomašič izpostavlja prilagajanje novim medijskim navadam: “Medijske navade, zlasti med mladimi, se hitro spreminjajo. Nova24TV je bila med prvimi, ki so omogočili poslušanje vsebin portala. Zdaj smo na prelomni točki, kjer se prilagajamo novim tehnologijam in načinom uporabe medijev. Postopoma uvajamo umetno inteligenco, ne da bi nadomestili novinarsko delo, temveč za poenostavitev rutinskih opravil in krepitev prisotnosti na novih platformah.”

Desetletje delovanja Nova24TV je zgodba o vztrajnosti, odpornosti in zavezanosti pluralnosti. Kljub začetnemu posmehu, sistematičnim napadom in političnim pritiskom je portal dokazal, da obstaja občinstvo, ki si želi drugačen pogled na svet. “Brez Nova24TV Slovenije ne bomo dobili nazaj,” je prepričan sedanji odgovorni urednik, s čimer poudarja ključno vlogo portala v boju za svobodo in resnico v času političnih izzivov. Ferjan zaključuje s čestitkami in pogledom naprej: “Iskrene čestitke celotni ekipi. Srečno in pogumno v nova desetletja.” Prav v tem je največja moč Nova24TV – v njeni sposobnosti, da razbija monopol resnice, odpira prostor za razpravo in dokazuje, da je resnica vredna boja. Ob 10. obletnici ostaja Nova24TV pomemben glas v slovenskem medijskem prostoru, ki navdihuje in obljublja nadaljnjo rast.