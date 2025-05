(OBLETNICA) Narodni odbor za Slovenijo in taborski parlament 3. maja 1945; “Ustanovljena narodna država Slovenija kot sestavni del …”

Piše: NSZ, M. B.

Jeseni leta 1944 so vsa predstavništva predvojnih slovenskih demokratičnih strank ustanovila skupni Narodni odbor za Slovenijo (NO). Tega so sestavljale naslednje stranke: Slovenska ljudska stranka (SLS), Slovenska demokratska stranka (SDS) in demokratično krilo Socialistične stranke (SS).

NO je bil zakoniti predstavnik slovenskega naroda, ker so ga sestavljali zadnji svobodno in demokratično izvoljeni politični predstavniki. Člani NO so kmalu po ustanovitvi podpisali Narodno izjavo, v kateri določajo okvirni program slovenskih demokratičnih strank.

Izjava vsebuje naslednje zahteve:

1) Državna združitev vsega slovenskega ozemlja v Zedinjeno Slovenijo.

2) Narodna država Slovenija naj bo del demokratične, federativne in socialno pravične kraljevine Jugoslavije.

3) Jugoslavija naj bo federativna država, v kateri bo imela zvezna oblast le tiste naloge in pravice, katere ji bodo po ustavni pogodbi podelile države članice.

4) Potrebna je socialna in gospodarska preosnova, ki bo državljanom zagotovila človeka vredno življenje.

Narodno izjavo NO je podpisalo kasneje še 290 bivših županov, poslancev in javnih delavcev. NO je imel v načrtu povezati vse domobrance iz Ljubljanske pokrajine, Gorenjske in Primorske ter ilegalne oddelke kraljeve vojske (četnike) v Slovensko narodno vojsko, ki bi prisegla zvestobo kralju in se s tem vključila v sklop zavezniških sil.

To se ni zgodilo prej in je bila Slovenska narodna vojska razglašena šele 3. maja 1945, ker je nemška Gestapo konec leta 1944 in začetek leta 1945 polovila več kot sto demokratičnih politikov in vplivnih ljudi, višje domobranske oficirje, predstavnike ilegalnih legij ter tudi častnike in domobrance po bataljonih, za katere so zvedeli, da so člani podtalne protinemške mreže.

Najbolj znana med ujetimi politiki sta bila prof. Gosar in prof. Šolar, med vojaki pa polkovnika Peterlin in Dežman, stotnik Ilovar ter poveljnik stiškega udarnega bataljona major Križ. Ujete civiliste in domobrance so Nemci odvedli v koncentracijsko taborišče Dachau, kjer so ostali do konca vojne. Ob koncu vojne so komunisti v Dachauu ujete domobranske častnike, ki so preživeli, zvezane skrivaj prepeljali v Jugoslavijo in jih na božičnem procesu obsodili na smrt.

Z namenom, da bi pred zavezniki vse demokratične sile pokazale svojo enotnost, je NO sklical 3. maja 1945 sredi okupirane Ljubljane v dvorani na Taboru zasedanje slovenskega parlamenta, v katerem so bili, poleg še pred vojno svobodno izvoljenih poslancev in županov, prisotni tudi zastopniki vseh ilegalnih demokratičnih organizacij.

Temu zgodovinskemu zasedanju je kot najstarejši izvoljeni poslanec predsedoval časnikar Franc Kremžar. Parlament je potrdil NO, kateremu je predsedoval dr. Jože Basaj, kot slovensko vlado, razglasil osvoboditev Slovenije in ustanovitev slovenske države v okviru kraljevine Jugoslavije. Vse protikomunistične vojaške enote so preimenovali v Slovensko narodno vojsko.

Poleg slovenskega parlamenta je Narodni odbor pripravil tudi načrt slovenske vlade in njeno sestavo, ki naj bi prisegla in prevzela posle naslednji dan, 4. maja 1945, vendar do tega ni prišlo, saj so Nemci pobesneli, ko so iz časopisa Slovenec izvedeli, kaj se je zgodilo v središču Ljubljane, 3. maja 1945.

Združena Slovenija vstaja!

LJUBLJANA, 3. maja. Na nocojšnji zgodovinski seji prvega slovenskega parlamenta je bil z navdušenjem sprejet naslednji oklic:

SLOVENSKEMU NARODU!

V smislu Atlantske listine in drugih svečanih izjav demokratičnih zaveznikov o svobodni odločitvi in demokratični ureditvi narodov

NARODNI ODBOR ZA SLOVENIJO

v odločilni in usodni zgodovinski uri slov. naroda proglaša,

da je za vse ozemlje, na katerem prebivajo Slovenci, ustanovljena narodna država Slovenija kot sestavni del demokratično in federativno urejene kraljevine Jugoslavije.

Narodni odbor za Slovenijo postavlja slovensko vlado kot začasni najvišji upravni organ za območje narodne države Slovenije.

Slovenska narodna vojska je prevzela skrb za red in mir v narodni državi in bo zavarovala slovenske meje. Slovenski domobranci in druge narodne oborožene enote so se stavile v službo Narodnemu odboru za Slovenijo, že položile vojaško prisego kralju in slovenskemu narodu ter s tem vstopile v slovensko narodno vojsko kot sestavni del kraljevske jugoslovanske vojske v domovini.

V narodni državi Sloveniji bo mogla vsaka stranka po načelih svobode in demokracije razvijati svoje sile in uveljavljati svoja stremljenja. Zato poziva Narodni odbor za Slovenijo vse stranke, da z njim sodelujejo in tako omogočijo politično in socialno konsolidacijo slovenskega naroda.

Narodni odbor za Slovenijo poziva vse Slovence k obči spravi, da ne bodo skromne in oslabljene narodne sile vezane v notranji borbi, ko jih v tem zgodovinskem trenutku rabimo sproščene in enotne za uresničenje najvišjih narodnih koristi. Zato vabi partizanske oddelke, da takoj ustavijo vse sovražnosti proti slovenski narodni vojski in vse nastope proti miroljubnemu slovenskemu prebivalstvu, da tako preneha strahotno bratomorno krvoprelitje.

Narodni odbor za Slovenijo poziva vse Slovence, da v tem odločilnem trenutku ohranijo narodno disciplino, da se vedejo do vseh dostojanstveno, da opustijo vsako osebno obračunavanje in sledijo ukrepom narodne vlade.

Ljubljana, ki postane prvič v zgodovini po zaslugi zmagovitega zavezniškega orožja in naših naporov prestolnica Zedinjene Slovenije, mora biti v vsem vzor narodne zavednosti, politične zrelosti in državljanske discipline.

Zaupajoč v vsemogočnega Boga, ki vodi usodo narodov in zanašajoč se na podporo velikih demokratičnih zaveznikov, poziva Narodni odbor za Slovenijo vse Slovence k sodelovanju za blagor domovine, k edinosti in spravi, ker je le s tem zagotovljen obstoj in napredek slovenskega naroda.

Živel kralj Peter II. !

Živela federativna kraljevina Jugoslavija !

Živela narodna država Slovenija!

LJUBLJANA, dne 3. maja 1945.

Kot je splošno znano, naslednje seje slovenskega demokratičnega parlamenta ni več bilo. General Rupnik je po kratkih pogajanjih z Narodnim odborom odstopil kot poveljnik domobrancev, na to mesto pa je Narodni odbor imenoval polkovnika oz. generala Franca Krenerja. Kmalu za tem so se pričeli domobranski oddelki oz. Slovenska narodna vojska skupaj s tisoči civilnih beguncev (pred napredujočimi komunističnimi enotami) umikati čez Karavanke na Koroško.

Pomen prvega slovenskega parlamenta dobro poudarijo misli kulturnika dr. Tineta Debeljaka dvajset let kasneje (glej prispevek dr. Helene Jaklitsch v knjigi Od deželnega do državnega zbora, 2024, 327-345):

“Z njim se zaključuje ena dobra naše zgodovine in naših borb in začenja nova: ta seja je postala mejnik med domovino in našim zdomstvom in je tudi poizkus izpred dvajsetih let, kako ustvariti iz okupirane Slovenije demokratično urejeno državo in ne totalitarnega nasilja, kar je Slovenija sedaj. 3. maj pomeni žarek svobode, ki se je za hip prikazala kot zarja med enim in drugim totalitarnim režimom. Četudi ni uspel, ostal nam je pa njem svetel sen /…/ in pomemben dogodek naše zgodovine.”

Je pa te težnje, želje, sen generacij Slovencev, v letih 1990 -1992, uresničila koalicija DEMOS pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika in z njo Demosova osamosvojitvena vlada pod vodstvom Lojzeta Peterleta, z ustanovitvijo samostojne, neodvisne in demokratične Republike Slovenije.

