Objavljen spisek, koliko evrov so dobili športni privilegiranci v letu 2024, začenši s Petrom Vilfanom

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Peter Vilfan, ki je sam zase predlagal zakon o pokojninskih dodatkih za športnike, je lani dobil 25.037 evrov posebnega dodatka k pokojnini.

To je pokazal odgovor ZPIZ, ki sem ga prosil za podatke o vsem športnikih, ki prejemajo dodatke po tem posebnem zakonu. Leta 2017 so uzakonitev zakona o pokojninskih dodatkih za športne delavce in športnike kot predlagatelji dosegli ob Vilfanu še poslanci DeSUS, SMC, SD, SAB in nepovezani Andrej Čuš. Zdaj podobno rešitev uzakonjajo še za kulturnike. Na vrhu je bil po višini dodatka za športnike, športnike invalide in športne funkcionarje lani Boštjan Vogrinčič, ki je dobil 27.037 dodatka. Dobil ga je za zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1998 (Madrid, Španija) in bronasta medaljo na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 2002 (Rio de Janeiro, Brazilija) Med zanimivejšimi prejemniki z vsotami so Vlado Bojović s 22.249, Bojan Križaj 21.587, Mima Jaušovec s 18.109… Celoten spisek, vseh z vsemi zneski, koliko dodatka je kdo dobil lani, ki je sortiran po velikosti, je takšen:

PRIIMEK IME ZNESEK 1 VOGRINČIČ BOŠTJAN 27.037 € 2 LAH RASTKO 26.164 € 3 SITAR PAVLA 25.062 € 4 PEVEC VESELKA 25.062 € 5 VILFAN PETER 25.037 € 6 PINTAR PUSTOVRH MATEJA 24.791 € 7 VINKLER IVAN 24.122 € 8 MAJCEN LJUBIČ TATJANA 23.807 € 9 IZLAKAR FRANJO 23.685 € 10 MORE ERLEND 23.647 € 11 PLANK HENRIK 23.125 € 12 TIRŠEK FRANČEK-GORAZD 23.047 € 13 JELOVAC VINKO 22.569 € 14 FISTRAVEC MATJAŽ 22.389 € 15 MAJCENOVIČ SREČKO 22.307 € 16 BOJOVIĆ VLADO 22.294 € 17 REBULA MILAN 22.226 € 18 ŽAGAR IGOR 21.999 € 19 KOPAČ RAJKO 21.899 € 20 OKOREN JOŽE 21.816 € 21 KRIŽAJ BOJAN 21.587 € 22 FLERE JOŽE 21.386 € 23 POTOČNIK DRAGO 21.267 € 24 KARO SILVO 20.612 € 25 PAVLINEC DANIJEL 20.608 € 26 SAVNIK MIRAN 20.491 € 27 JAKIN BOGOMIRA 20.377 € 28 GORENC MARTIN 20.277 € 29 KARDINAR MARIJA 20.133 € 30 BOŽIČ ROMAN 19.725 € 31 DEBEVEC RAJMOND 19.489 € 32 VECKO EDVARD 19.109 € 33 JAUŠOVEC MIMA 18.962 € 34 REJEC VENČESLAV 18.960 € 35 KRAGELNIK DAVORIN 18.935 € 36 PODGORNIK PETER 18.935 € 37 KOSER JOŽE 18.322 € 38 LONČAR JANEZ 18.114 € 39 MASLE SREČKO 18.045 € 40 PRELOG FRANC 17.886 € 41 KLEMENC STANE 17.574 € 42 HOMAN VLADIMIR 17.475 € 43 MIRT BRANKO 16.984 € 44 ZUPANČIČ MARKO 16.834 € 45 GRADIŠEK EMILIE 16.383 € 46 KOMAR FRANC 16.071 € 47 NIMAC MIRAN 15.878 € 48 CEDILNIK DANIJEL 15.662 € 49 ŽGAJNAR JOŽE 15.615 € 50 OBLAK BRANKO FRANC 15.591 € 51 ŠTREMFELJ ANDREJ 15.574 € 52 INTIHAR DUŠAN 15.331 € 53 KISOVEC DARKO 15.139 € 54 JERMAN MIRKO 15.095 € 55 MEGLIČ ALOJZIJA 15.038 € 56 AŽMAN JANEZ 14.998 € 57 KUTIN BORIS 14.920 € 58 KOVAČIČ JOŽEF 14.856 € 59 ROŽIČ JOŽE 14.811 € 60 TRIPLAT VERONIKA 14.682 € 61 GROŠELJ VIKTOR 14.560 € 62 DOLINAR ANDREJA 14.555 € 63 ZUPAN JOŽE 14.501 € 64 VIDENŠEK ANTON PAVEL 14.274 € 65 DOLANC GORAZD 14.252 € 66 LEŠEK ROMAN 14.217 € 67 BUNČIĆ DRAGOMIR 14.138 € 68 LAPORNIK DRAGA 14.039 € 69 MATIJEVEC VANJA 13.571 € 70 ČERMAK VLADIMIR 13.258 € 71 POLLAK BOJAN 13.257 € 72 KLEPEC ANTON 13.135 € 73 URNAUT ADOLF 13.039 € 74 STOPAR MAKS 12.844 € 75 OZMEC PETER 12.738 € 76 PAVČIČ JANEZ 12.722 € 77 AVBELJ IRENA 12.686 € 78 KOVAČIČ BOŽA 12.645 € 79 LAMPELJ MARJAN 12.497 € 80 PAVEU MARIJAN 11.688 € 81 DUBROVSKI IGOR 11.303 € 82 OREL VOJKO 11.227 € 83 PREŠEREN BOJAN 11.115 € 84 PENCA JANEZ 11.064 € 85 PAVČIČ FLORJAN CVETO 10.776 € 86 CENCELJ MARINKA 10.131 € 87 KREVSEL VIKTOR 7.953 € 88 BEŠLIN ZORAN 7.752 € 89 MIKOLIČ ALOJZ 7.660 € 90 STEINER MARTIN 5.085 € 91 ROBAS ROMAN 3.377 € 92 KOTNIK IVAN 3.325 €

Podatke so mi iz ZPIZ poslali po prošnji, v kateri sem opozoril, da podatke potrebujem za obveščanje javnosti pred referendumom, ko država sprejema podoben zakon še za področje kulture, da bi lahko z analogijo in točnimi podatki predstavil, kaj takšen zakon o dodatnih privilegijih za elito pomeni. Opozoril sem tudi, da je po mesečnih poročilih ZPIZ za leto 2023 skupno število upravičencev navedeno kot 87, za dodatke športnikom je država takrat plačala 1,3 milijona evrov. Iz ZPIZ so mi odgovorili s podatki za 2024, ko je prejemnikov že 92, skupna vsota pa 1.553.480 evrov. Celoten odgovor ZPIZ je bil takšen:

“Pozdravljeni, na podlagi vaše zahteve za dostop do informacij javnega značaja, ki ste jo posredovali dne 25. 4. 2025 preko elektronske pošte vam v prilogi pošiljamo seznam upravičencev do dodatka po ZDPIDŠ iz obračuna OR za leto 2024. S tem je bilo vaši zahtevi v celoti ugodeno.Lep pozdrav”

Dodatki za športnike so višji kot dodatki, ki jih po zakonu še iz časov socializma prejemajo kulturniki in tudi posamezni športniki, denimo oče nekdanjega premiera Mira Cerarja. Se pa podatki za stari zakon, ki sem jih najprej objavil, nanašajo še na leto prej, ko so bile najvišje pokojnine tudi nekaj nižje. Svetlana Makarovič je leta 2023 dobila 19.774 dodatka k pokojnini za svoje zasluge. Po višini je bila na tretjem mestu med vsemi zaslužnimi. Pred njo sta bila Zorko Simič z 22.946 evri in Milan Dekleva z 25.668 evri. To je pokal odgovor ZIPIZ o prejemnikih privilegija v letu 2023.

Skupne vsote so se zadnje leta spreminjale tako:

Ker so med tem dostopni tudi podatki za leto 2024, sem zdaj tudi za Makarovičevo in ostale, ki dodatke dobivajo še po starem zakonu iz leta 1974, zahteval podatke za to leto.