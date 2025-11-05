Obeta se nam depolitizirana in povsem neprepoznavna Tarča

Piše: Moja Dolenjska

Oddaja Tarča se, kot kaže, ne poslavlja z malih zaslonov, bo pa doživela korenite spremembe. Direktorica Ksenija Horvat, ki je že leta 2013 ukinila zelo priljubljene Poglede Slovenije, namreč načrtuje spremembe, ki bodo oddajo naredile neprepoznavne, poroča portal Info360.

Na RTV Slovenija namreč v teh potekajo seje komisij sveta RTV, na katerih svetniki pretresajo programske novosti, ki jih za prihodnje leto načrtuje uprava. Največje pretrese naj bi doživela priljubljena, a kritična informativna oddaja Tarča, ki jo vodi Erika Žnidaršič.

Do portala je namreč prišel dokument, ki razkriva, da bodo v oddaji več minutaže “namenili preiskovalnemu novinarstvu in kakovostno raziskanim prispevkom”. V dokumentu piše, da oddaja ne bo senzacionalistična, temveč na najvišji ravni strokovne, umirjene studijske razprave o razkritih nepravilnostih, s poudarkom na gostih, ki lahko osvetlijo vzroke in opozorijo na morebitne sistemske težave in pomanjkljivosti. “Politiki bodo gostovali le takrat, ko bodo klicani na odgovornost, ne pa kot komentatorji dogajanja. Bistvo bo torej preiskovalno novinarstvo, iskanje rešitev in ne zgolj polemična studijska razprava,” je zapisano. Slednje pa pomeni, da bo oddaja povsem izgubila zdajšnji značaj in bo bolj kot ne neprepoznavna.

Z RTV Slovenija so za portal odgovorili, da programski načrt še ni potrjen ter da bodo javnost o spremembah ustrezno pravočasno obvestili, voditeljica oddaje Erika Žnidaršič pa je povedala, da o osnutku ne ve ničesar in da se o spremembah z ekipo Tarče ni posvetoval nihče. Horvatova torej spremembe snuje potihoma za hrbti ustvarjalcev oddaje.

Odgovor, zakaj spreminjati oddaji, ki je daleč najbolj gledana na TV Sloveniji, se sicer bržkone skriva v političnih ciljih vodstva RTV Slovenija, ki ga je nastavila vlada Roberta Goloba. Oddaja je bila do Goloba in njegovih ravnanj kritična, zato jo je očitno treba zlepa ali zgrda utišati.