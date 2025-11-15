Občinam dodatni denar, ker imajo zaradi romskih naselij višje stroške delovanja

Piše: Moja Dolenjska

Ker se v delu javnosti vedno znova pojavljajo dezinformacije o porabi sredstev, ki jih občine z romskim prebivalstvom pridobijo za sofinanciranje svojih obveznosti, v nadaljevanju objavljamo sporočilo občine Brežice. V njem pojasnjuje, da zakon vse do nedavnega občinam ni nalagal, da morajo denar porabiti strogo namensko za Rome. Denar so namreč dobile zato, ker imajo zaradi Romov višje stroške delovanja, kar je bilo v javnosti tudi jasno pojasnjeno od sprejemanju zakona v državnem zboru leta 2021.

Pojasnjujejo, da so občine s stalno naseljenimi romskimi skupnostmi sredstva za sofinanciranje svojih obveznosti začele prejemati leta 2021.

Ob sprejetju zakona je bilo jasno obrazloženo, da predlagana sprememba 20. a člena ZFO-1 (Zakona o financiranju občine – 1) nedvoumno določa, da se občinam z evidentiranimi romskimi naselji dodelijo dodatna sredstva kot popravek primerne porabe občin zato, ker imajo zaradi romskih naselij višje stroške delovanja. Namen teh sredstev torej ni bil neposredno financiranje romske skupnosti, temveč popravek financiranja občin, ki imajo zaradi stalno naseljene romske skupnosti večje stroške in nižje prihodke iz dohodnine.

Dejstvo je namreč, da v enačbo za izračun primerne porabe občine romska naselja niso uvrščena, veljajo pa nedvomno za posebnost vsake občine. Zato se na podlagi nekoliko spremenjene določbe za te občine poleg primerne porabe zagotavlja še del dodatnih sredstev. Tako ostaja v veljavi načelo, da so ta sredstva občinam namenjena kot popravek primerne porabe in da so nenamenska, zato občinam ni treba poročati o njihovi porabi. Z navedenim načinom dodeljevanja dodatnih sredstev se upošteva eden izmed temeljnih ciljev nove ureditve, da država zagotavlja dodatno financiranje predvsem zaradi izpolnjevanja obveznosti, ki jih imajo te občine zaradi stalno naseljene romske skupnosti v svojih občinah.

Neporabljenih sredstev oz. ostanka sredstev iz naslova občin s stalno naseljenimi romskimi skupnostmi ni bilo, saj so bila sredstva iz naslova 20. a člena zakona o financiranju občin del integralnega proračuna, vsa sredstva iz proračuna pa so namenjena za programe in investicije, ki prispevajo k izboljšanju pogojev za življenje vseh občank in občanov.

Nadalje je, kot pravijo, pomembno poudariti, da sta reševanje romske problematike in skrb za integracijo izrecna odgovornost države, kar določa zakon o romski skupnosti v RS. Ta zakon nalaga državi, da zagotavlja pogoje za vključevanje Romov v izobraževanje, urejanje prostorske problematike romskih naselij ter izboljšanje bivalnih razmer, in to preko državnih organov ter posebnih programov.

“Trenutno se žal manipulira z interpretacijo porabe sredstev za potrebe sofinanciranja obveznosti občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo, saj se želi prenesti breme neučinkovitega reševanja romske problematike na občine,” so še zapisali na občini Brežice.

Takole je sicer decembra 2021, ko je takratna vlada Janeza Janše zakon, ki je občinam z Romi dodelil nekaj dodatnega denarja, poslala v državni zbor, poročala Slovenska tiskovna agencija: “Vladna novela po besedah državne sekretarke na ministrstvu za javno upravo Urške Ban zdaj jasno določa, da gre za sredstva, ki jih občine prejmejo kot popravek primerne porabe zato, ker imajo zaradi romskih naselij višje stroške delovanja oziroma višje stroške, povezane z vzdrževanjem in gradnjo infrastrukture v občini. Omenjena sredstva so nenamenska, torej občinam ni treba posebej poročati o njihovi porabi, je dejala.” Zapis, ki potrjuje, kar zdaj trdijo v občini Brežice.

Vir: Odgovor Občine Brežice na neutemeljene obtožbe