Občan Novega mesta: “Zdaj povejte Robert Golob, kaj bi se zgodilo, če bi bil pred lokalom vaš otrok deležen nasilja in ustrahovanja? Zakaj se sprenevedate in čakate?”

Piše: Celjski glasnik

Slovenijo je včeraj pretresla vest, da je zaradi branjenja svojega sina pred romskim nasiljem ugasnilo življenje domačina iz Novega mesta.

Kljub mnogim še kako glasnim opozorilom na nevzdržne razmere na Dolenjskem, je edini “uspeh” Golobove vlade bil ustanovitev skupine, ki naj bi se ukvarjala z romsko problematiko. Po tem, ko so Romi napadli župana, kmeta, so sedaj povzročili smrtno žrtev in to samo zato, ker vlada ni uspela ukrepati.

Znani gostilničar Rok Vovko iz Rateža pri NM. pic.twitter.com/joUaNx1MLL — Vida Kocjan (@VidaKocjan) October 26, 2025

Še največja ironija je, da, ko je že v javnost prišla vest, da je ugasnilo življenje očeta, moža Aleša, so sta se minister Boštjan Poklukar in prvi mož policije sprenevedala, da nista seznanjena s tragičnim koncem dogajanja v Novem mestu. Dolenjci so se sedaj odločili, da ne bodo več tiho, zato zelo dobro zadevo opiše uporabnik socialnega omrežja. V svojem zapisu tako predvsem na predsednika vlade naslovi konkretna vprašanja.

“Zdaj povejte gospod dr. Robert Golob, a nas boste Dolenjce imeli za nestrpneže in kmečke zarukance in neotesance, ki nekaj lumpajo v tri dni, ali boste ukrepali in zaščitili poštene ljudi in naše otroke? Ali boste že enkrat naredili red tam, kjer je najbolj potrebno? Kaj bi se zgodilo, če bi bil pred Lokalom Patriot vaš otrok in bi bil deležen nasilja in ustrahovanja? Zakaj se sprenevedate in čakate?” Tako se je na tragični dogodek odzval prebivalec Dolenjske.

Prav gotovo pa vseh teh vprašanj ne bi bilo, če bi bila vlada že ob prvih resnih opozorilih sposobna ustrezno ukrepati in se ne bi sprenevedala, kot opozarjajo tudi Dolenjci. Skrajno žalostno je, da je moralo ugasniti življenje, da je politika spoznala, da so zadeve še kako resne.