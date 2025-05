Ob visokih stroških za reprezentanco še več sto tisoč evrov za najem zasebnega letala

Piše: Moja Dolenjska

Po visokih stroških reprezentance (hrane in pijače), kjer so ministrstva in kabinet predsednika vlade zgolj v letu 2024 porabila 10-krat več kot v času prejšnje vlade, v znesku je bilo to skoraj dva milijona evrov (več o tem lahko preberete na povezavi), smo zdaj ugotovili, da je zgolj Kabinet predsednika vlade Roberta Goloba v času od maja 2023 do maja 2025, v dveh letih, za najem zasebnega letala porabil še 150.400 evrov, obstaja pa možnost še kakšnega odprtega, t. i. neplačanega računa. Znesek je bil namreč določen pri 165.600 evrih.

V začetku maja 2025 se je iztekel tudi razpis za porabo še 120.000 evrov. Skupno nas bo to v Golobovem mandatu stalo vsaj 300.000 evrov. Doslej so s privatnimi letali leteli najmanj 9-krat.

Vse to se dogaja ob tem, da ima predsednik vlade na voljo Falcon, da o rednih letalskih linijah niti ne govorimo.

Kabinet predsednika vlade je junija 2023 sklenil okvirni sporazum za najem poslovnega letala, z dvema zasebnima podjetjema Flycom Aviatom iz Velikih Brusnic (v lasti Ivana Kralja iz Velikih Brusnic in Filipa Rojsa iz Ljubljane) in Janez Let iz Ljubljane (v lasti družine Cerar iz Ljubljane). Nato so 17. marca 2025 sklenili še dva dodatka, po 22.800 evrov. Skupna vrednost je bila 165.600 evrov. Iz podatkov na portalu enaročanje (Uradni list RS) je razvidno, da en let stane 22.800 evrov.

Konec aprila 2025 pa so objavili novo naročilo za najem poslovnega letala s posadko, in sicer za naslednjih 12 mesecev. Okvirna vrednost tega naročila je 142 tisoč, prijave so sprejemali do 8. maja. Kdo se je prijavil in kakšne so odločitve, v Golobovem kabinetu na portalu enaročanje še niso objavili.

V obeh primerih pa so in še nameravajo najeti poslovno letalo za šest oseb, s posadko, med letom pričakujejo tudi pogostitev s hrano in pijačo.

Kraljevemu podjetju Flycom Aviation so od junija 2023 plačali 60.400 evrov, in sicer: 1. avgusta 2023 je bilo nakazilo 34.500 evrov, 25. aprila 2025 pa 25.900 evrov.

Iz računov, objavljenih v bazi Erar, je razvidno zgolj, da so plačali Prevoz oseb – charter flight Cessna Bravo 550B, račun v znesku 25.900 evrov je bil izdan 21. marca 2025, kar pomeni, da je bila storitev opravljena v tistih dneh.

Za e-račun s starejšim datumom in plačilom 1. avgusta 2023 v znesku 34.500 evrov pa je v Erarju navedeno, da “ne obstaja”, plačilo pa je zabeleženo. Na podlagi navedenih podatkov lahko predvidevamo, da je bila storitev najema letala opravljena konec junija ali v začetku julija 2023. Plačilni rok je namreč 30 dni.

Podjetju Janez Let je kabinet predsednika vlade od avgusta 2023 do aprila 2025 plačal 90.000 evrov, računov je bilo 7, od 9.480 do 15.500 evrov. Tudi v primerih teh računov je v Erarju navedeno, da “e-račun za transakcijo (plačilo) ne obstaja”. Plačali so: 18. avgusta 2023, 21. avgusta 2023, 25. avgusta 2023, 8. septembra 2023, 20. oktobra 2023, 2. aprila 2023 in 28. aprila 2025.

Obema podjetjem je bilo skupno nakazanih 150.400 evrov, obstaja možnost kakšnega od še ne plačanih računov, saj so imeli na voljo 165.600 evrov (z davkom).

Zdaj imajo objavljeno novo naročilo. Zakaj računi v Erarju niso javno dostopni, je najmanj čudno, velika neznanka in kaže na sum skrivanja podatkov.

Podatki iz baze Erar o plačilu podjetjema Flycom in Janez Let: