Ob obstrukciji SDS koalicijski “cunami” pred volitvami

Piše: Spletni časopis

Tik pred volitvami je vladnim strankam uspelo izvoliti za ustavne sodnike Tamaro Kek (60:1) in Marka Starmana (55:6), za varuhinjo človekovih pravic Simono Drenik Bavdek (62:0) in za guvernerja banke Slovenije Primoža Dolenca (55:5).

Zaradi izteka mandatov in nesposobnosti vladajočih, da se dogovorijo, je država že leto dni brez guvernerja in ombudsmana. Dolenc je kot viceguverner banko Slovenije vodil že doslej. Javno je bilo le glasovanje o Drenik Bavdkovi, ki jo je izvolilo 62 poslancev Svobode, SD, Levice in NSi, ki so se jim pridružili še Miha Kordiš, Dejan Kaloh in Žiža Felice. Za izvolitev je bilo nujnih najmanj 60 glasov. Iz SDS so ob vseh glasovanjih napovedali obstrukcijo. Na koncu je bil razglašen še rezultat za ustavno sodnico Barbaro Kresal, zanjo je bilo 55 poslancev, proti šest poslancev. Kresalovo je Pirc Musarjeva najprej predlagal, potem umaknila in na koncu znova predlagala. V času ene same seje državnega zbora.

Zvonko Černač (SDS) je razloge za obstrukcijo pojasnil tako: “V SDS pri razpravi in odločanju o kadrovskih odločitvah glede guvernerja, varuha človekovih pravic, treh ustavnih sodnikov in ostalih kadrovskih odločitvah ne bomo sodelovali. Mandat guvernerju je potekel pred dobrim letom dni, podobno varuhu človekovih pravic. Smo pred zaključkom mandata, zato bi predsednica republike Slovenije Nataša Pirc Musar ravnala odgovorno, če bi s temi predlogi počakala na čas po volitvah podobno glede treh ustavnih sodnikov, kjer vsem trem mandati potečejo šele po volitvah 22. marca letos. Poleg tega se postopek za enega od predlogov za ustavne sodnike formalno zapleta. Predsednica Republike Slovenije je kandidata po tistem, ko je bil na Mandatno-volilni komisiji že potrjen, umaknila in ga nadomestila z drugo kandidatko. Po oceni SDS je tu prišlo do kršitve procedure. Potrebno bi bilo o predlogih predsednice najprej danes glasovati in če kandidat ne bi dobil dovolj glasov, bi predsednica lahko predlagala drugega kandidata ali kandidatko. Kršitev procedure tako predstavlja neizbrisen madež tako za parlament kot za ustavno sodišče še posebej, ker je kandidat na vse te kršitve opozoril. Da je predsednica namesto njega predlagala drugega kandidata oziroma kandidatko je bil po njegovih besedah obveščen najprej preko medijev. Dnevni red seje ni bil spremenjen, njegovo ime je bilo šele danes enostavno zamenjano. Črn in ne neizbrisen pečat pa bo za predsednico in koalicijo ostal tudi zaradi vsebinskega razloga umika kandidature. Kandidata je namreč predsednica umaknila po tistem, ko sta mu podporo odrekli Levica in Socialni demokrati, češ da ne morejo podpreti kandidata zaradi njegovih stališč glede splava in evtanazije pri čemer se je izkazalo, da so ga narobe razumeli. Kajti, njegova stališča glede teh vprašanj so popolnoma poenotena s stališči politične levice, katere del je tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kandidat ni govoril o teh pravicah, pač pa o svobodi govora in o tem, da ne more biti nekdo kaznovan politično ali kako drugače, če pove tisto, kar misli in na tej točki bo danes prvi politično kaznovan s strani tranzicijske levice. Ne zato, ker bi razmišljal drugače kot oni pač pa zato, ker si je drznil povedati, da je potrebno spoštovati vsakega, ki javno pove, kar misli, za to pa ne sme biti sankcioniran. Danes bo torej dokončno zabetonirana pot levičarski sestavi ustavnega sodišča, ki bo dodatno obremenjena s kršitvijo formalne procedure za devet let. V slovenski demokratski stranki pri tem ne bomo sodelovali.”

Poslanec SDS Zvonko Černač Foto: DZ

Izvoljeni so takoj tudi prisegli.