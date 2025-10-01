Ob 15. uri v Ljubljani vseslovenski protest – tudi proti zlorabi organov pregona

Piše: Moja Dolenjska

Na Prešernovem trgu v Ljubljani bo danes ob 15. uri potekal 19. vseslovenski protestni shod proti vladi Roberta Goloba, ki ga organizira Inštitut 1. oktober. Protest bo uperjen tudi proti zlorabam pravosodja in policije za politične namene vladajočih po včerajšnji preiskavi pri nekdanjemu notranjemu ministru in podpredsedniku SDS Alešu Hojsu.

“Odločno, uporniško, ponosno, častno, veličastno, kulturno in slovensko bomo Golobu, vladi, Maljevcu, Fajonki, Jankoviću in drugim pajdašem povedali, kar jim gre,” je v objavi na Facebooku zapisal Pavel Rupar.

Protestniki se bodo zbrali ob 14. uri pred Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), nato pa bodo odšli po Kolodvorski ulici do RTV Slovenija, nadaljevali po Dalmatinovi in Prešernovi ulici ter končali pred spomenikom dr. Franceta Prešerna na Prešernovem trgu.

Rupar je pozval udeležence, naj se zberejo ob 15. uri, če ne morejo priti prej, in prinesejo slovenske zastave kot simbol enotnosti in boja proti “uničevanju naše domovine”.

Predsednik stranke Glas upokojencev pričakuje množično udeležbo, med njimi predvsem upokojence, a tudi mlade, delavce in družine. Rupar je v napovedi poudaril potrebo po kulturnem in dostojanstvenem protestu brez provociranja, hkrati pa opozoril na morebitne ovire s strani javnih prevoznikov: “Najavljeno je veliko avtobusov z javnimi prevozi, pridite dovolj zgodaj, ker bo gneča. Pričakujemo oviranje in nagajanje posameznih prevoznikov, namerne zastoje! Bojijo se nas, kar je prav!”

Organizatorji pričakujejo, da se bo veliko ljudi shoda udeležilo tudi zaradi včerajšnje hišne preiskave pri Hojsu. Splošna ocena je, da je ta politično motivirana, na kar med drugim kaže dejstvo, da Specializirano državno tožilstvo, ki je izvedlo preiskavo, vodi mama predsednice gorenjskega podmladka Gibanja Svobode Nike Podakar Darja Šlibar.

Neuradno naj bi bil sicer razlog za preiskavo to, da naj bi se Hojsev podnajemnik enemu od ljubljanskih narkomanov pohvalil, da ve, kdaj bodo preiskave pri članih Kavaškega klana, pri tem pa mu pokazal telefonsko številko Hojsa. Omenjenih preiskav sicer nato sploh ni bilo. Znani pravniki so sicer prepričani, da slednje nikakor ne more biti zadosten standard za izvedbo hišnih preiskav.

Je bila pa pred časom za izdaje datumov preiskav pri članih Kavaškega klana obsojena ona od vpisničark na ljubljanskem okrožnem sodišču.