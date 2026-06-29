O politični korupciji v URI Soča brutalno iskreno spregovoril njen nekadanji direktor

Piše: Nova24tv.si

Zvone Čadež, nekdanji direktor Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča, je v oddaji Kavarna Hayek ostro kritiziral delovanje Golobove vlade. Čadež je Golobovo vlado označil za “katastrofo” tako na finančnem kot ideološkem področju. Kot ponosen član SDS je dejal, da je bil “trn v peti od začetka” in da so ga izkoristili za težka dela, nato pa brutalno odstrelili: “Daleč, daleč od besede svoboda, za katero so se skrivali.”

Govoril je tudi o svojem delu na Upravi za zaščito in reševanje, kjer po njegovem odhodu ni ostal niti en strokovnjak za biološko, kemijsko in jedrsko zaščito. Kritiziral je aktualnega direktorja Leona Behina in opozoril na nedelovanje sistema SIAlarm ter zastarelo bazo nevarnih snovi, ki je neposodobljena čeprav je to v teh časih raznih bioloških in kemičnih nevarnosti, kritičnega pomena.

Poseben poudarek je Zvone Čadež namenil svojemu delu na URI Soča, kjer je bil direktor približno tri leta, najprej kot v.d., nato kot polnopravni generalni direktor. Prevzel je ustanovo v težkih razmerah. Predhodnik Robert Cugelj je v svojem zadnjem poročilu opozoril, da zaradi načina plačevanja storitev s strani ZZZS ni mogoče več poslovati pozitivno.

Od pozitivnega poslovanja in energetske sanacije do političnega odstrela

“Ključno je, da smo kljub vsemu temu dosegli najboljše poslovanje v zgodovini Soče – 1,6 milijona evrov plusa,” je poudaril Čadež. “Soča je 70 let stara inštitucija in to je bil res velik uspeh cele ekipe.” Eden največjih dosežkov pod njegovim vodstvom je bila energetska sanacija. “Janševa vlada, gospod minister Zvone Černač je bil najbolj zaslužen za pridobivanje evropskega denarja. Uspešno, pravočasno, brez aneksov smo speljali energetsko sanacijo Uri Soča. 12 milijonov evropskega denarja, približno milijon je dala Uri Soča. Obnovili smo vse strehe, fasade, okna, prezračevanje, klimatizacijo, postavili sončne elektrarne na strehah, geosonde v zemlji. Neverjetna, brezpogojno pozitivna izkušnja,” je dejal.

Projekt je bil predstavljen kot zgled na posvetu o energetskih sanacijah v zdravstvu na Brdu pri Kranju. Kljub temu Čadež ni smel sam predstaviti uspeha. “V četrtek se je sanacija končala, v torek sem že dobil začetek postopka za razrešitev.” Dodal je, da so ga kasneje “izbrisali” tudi iz knjige ob 70-letnici ustanove: “Mene kot da nikoli ni bilo tam.”

Zvone Čadež je ostro kritiziral aktualno vodenje Uprave za zaščito in reševanje pod direktorjem Leonom Behinom (imenovanega pod Golobovo vlado). Ob nedavni naravni nesreči v Komendi in širšem pasu Slovenije je Behin izjavil, da sistem SIAlarm za take primere ni primeren. Čadež na to ironično odgovarja: če ni primeren za to, za kaj pa je potem sploh primeren? Za sistem so porabili 4,5 milijona evrov, a po njegovem mnenju ne deluje.

Posebej je izpostavil propad baze podatkov nevarnih snovi, katere avtor je bil sam. Ta baza, ki je nemoteno delovala več kot 20 let, vsebuje podatke o približno 5500 snoveh (industrijske nesreče, prometne nesreče ipd.). Gasilci so jo uporabljali za hiter vpogled, kakšna je snov, kako je nevarna, kakšni so vplivi na zdravje ljudi in okolje. Baza je pomembna tudi z vidika biološkega in kemičnega terorizma. Ker je Čadež avtor in član SDS, pogodba po njegovem odhodu ni bila obnovljena (od novembra 2024). Posledično gasilci danes nimajo osveženih podatkov, baza pa ni več aktualna. Čadež se čudi, zakaj ni večjega pritiska s strani Gasilske zveze in gasilcev.

Politična kadrovanja in sporni projekt z “otroci”

Po Čadeževem odhodu je mesto direktorja prevzel Roman Jakič. Čadež je postopek njegove izvolitve opisal kot jasen primer političnega pritiska: “Prvič je bil rezultat nič proti sedem. Manj kot dva meseca kasneje pa sedem za, nič proti.” Po njegovih navedbah je predsednik sveta zavoda dr. Tomaž Pliberšek dobil direktivo “samega vrha” in članom sveta povedal, da morajo Jakiča izglasovati “milom ili silom“, sicer bodo zamenjani.

V oddaji je Čadež podrobno razkril tudi sporni projekt sprejema palestinskih otrok, ki je sovpadal s prihodom novega direktorja. Projekt je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve pod Tanjo Fajon prek fundacije dr. Danila Turka in je stal približno 800 tisoč evrov.

“Otrok je bilo nominalno 10, pa 7 spremljevalcev. Ena punčka s spremljevalko sta zginili že prvi dan iz kombija. Potem je šla še ena. Na koncu se je rehabilitiralo tri otroke. Denar pa je bil nakazan – slovenski davkoplačevalski denar. To je bilo približno 266 tisoč evrov na otroka. Slovenski otrok pa dobi 11 tisoč evrov. Če greste to deliti, dobite faktor 24,” je izpostavil Čadež in dodal: “Se pravi, en palestinski otrok, med katerimi tudi niso bili vsi otroci […] No, on je vreden 24-krat več kot slovenski otrok.”

Po njegovem mnenju je projekt predvsem rešil finančno sliko novega direktorja: “Čudežni” deček Jakič je v dveh mesecih spravil Sočo v pozitivno stanje. Tudi Fikus bi to spravil, če mu nekdo nakaže kamion denarja.”

Gost na daljavo je bil dr. Andrej Drapal, ki je poudaril potrebo po radikalnem zmanjšanju proračuna, premiku od multikulturalizma k identitarni kulturi in prehodu od kolektivizma k uporabniku usmerjenemu sistemu v zdravstvu in pokojninskem zavarovanju. “Ni država tista, ki je socialna, ampak je lahko samo družba,” je dejal Drapal.

Na koncu oddaje je Čadež predstavil pričakovanja do nove desne vlade, predvsem na področju zdravstva: “Da uredi zadeve, tako kot so v vsaki kulturni, razviti zahodnoevropski državi. Najprej treba končati vojno z zdravniki, potem pa dati v center res pacienta.” Opozoril je na neenakopravni položaj slovenskih specialistov (ZZZS plača storitve v tujini, v Sloveniji pa ne), pomanjkanje pravega vrednotenja dela in dejstvo, da direktorji nimajo dovolj vzvodov za vodenje. Kljub kritikam je pohvalil strokovnost slovenskih zdravnikov: “Naš sistem ima odlične strokovnjake, odlične metode. Samo manjka enotno vodenje.”

Čadež je zaključil z optimizmom, da nova vlada Slovenijo postavi na pot, ki si jo zasluži – stran od ideoloških čistk in proti cilju “male Švice”.