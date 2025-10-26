(NOVO MESTO) Policija se je šele zdaj oglasila z naslednjim sporočilom za javnost …

Piše: C. R.

“Na današnji izjavi za javnost Policijske uprave Novo mesto smo predstavili potek kriminalistične preiskave kaznivega dejanja iz poglavja kazenskega zakonika zoper življenje in telo in aktivnosti policije za zagotavljanje varnosti na območju Novega mesta,” je sporočila PU Novo mesto.

Igor Juršič, direktor PU Novo mesto, je spregovoril o aktivnostih policije za zagotavljanje varnosti na območju Novega mesta:

“V svojem imenu in v imenu vseh sodelavk in sodelavcev Policijske uprave Novo mesto svojcem in prijateljem pokojnega izrekam iskreno sožalje ob tragični izgubi. Na PU Novo mesto odločno obsojamo vsakršno obliko nasilja – tovrstna dejanja nimajo mesta v naši družbi. Gre za nedopustna in tragična ravnanja, ki puščajo hude posledice za posameznike, družine in celotno skupnost. Policija bo še naprej z vsemi razpoložljivimi sredstvi dosledno ukrepala zoper vsakega storilca kaznivega dejanja. Policisti so na kraju nudili prvo pomoč in pomagali reševalcem, kriminalisti pa so v zelo kratkem času odkrili in prijeli storilca kaznivega dejanja.Policija na območju Policijske uprave Novo mesto z različnimi aktivnostmi zagotavlja varnost vseh prebivalcev. Zavedamo se, da se varnostne razmere spreminjajo, zato temu sproti prilagajamo svoje aktivnosti. Na posamezna območja razporejamo dodatne policiste – tako iz enot Policijske uprave Novo mesto kot tudi iz drugih policijskih uprav in enot generalne policijske uprave.

Med spremljanjem varnostnih razmer smo že v preteklosti zaznali posamezna območja, kjer je prihajalo do gostitev kršitev. V ožjem delu Novega mesta so bila to predvsem območja avtobusne postaje, širšega območja šolskega centra, Loke in Brezja. Z okrepljenimi aktivnostmi, prisotnostjo policistov in sodelovanjem z občinskim redarstvom in drugimi subjekti smo bili uspešni pri zmanjšanju in preprečevanju protipravnih ravnanj.

Razumemo zaskrbljenost ljudi, vendar želimo poudariti, da so bila vsa hujša kazniva dejanja v zadnjem obdobju uspešno preiskana.

Na Policijski upravi je ustanovljena delovna skupina, ki prednostno obravnava kazniva dejanja in druga protipravna ravnanja, ki najbolj ogrožajo in motijo prebivalce.

PU Novo mesto in Policijska postaja Novo mesto zelo dobro sodelujeta z Mestno občino Novo mesto, krajevnimi skupnostmi ter civilnimi iniciativami, s čimer se policija odziva na konkretne potrebe in težave ljudi. Naj omenimo tudi reševanje varnostnih vprašanj v okviru varnostnih sosvetov.

Z vsemi ukrepi za zagotavljanje varnosti bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Na Policijski upravi Novo mesto bomo vztrajali pri svojem temeljnem poslanstvu – zaščiti življenj, preprečevanju nasilja in krepitvi zaupanja med ljudmi in policijo.”

Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto:

“Kot smo javnost obvestili že včeraj, smo bili 25. oktobra nekaj po 2.30 obveščeni o dogodku, v katerem je bil na Rozmanovi ulici v Novem mestu na javnem kraju poškodovan moški. Operativno-komunikacijski center je na kraj takoj napotil policiste.

48-letni moški je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb v večernih urah umrl.

Policisti in kriminalisti smo takoj začeli z intenzivno kriminalistično preiskavo. Opravili smo ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali najdene sledi in jih nemudoma poslali v analizo v Nacionalni forenzični laboratorij.

Intenzivno smo zbirali obvestila in ugotavljali vse okoliščine kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Na podlagi izvedene preiskave smo še isti dan identificirali 21-letnega osumljenca, ga izsledili, mu odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo ga bomo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.