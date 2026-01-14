Nova zloraba oblasti za spine za reševanje Goloba po KPK

Piše: Spletni časopis

Ravnanje predsednika vlade, ki je pritiskal na notranjo ministrici Tatjano Bobnar, koga vse mora zamenjati v policiji, je bilo v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo, ki se zahteva od premiera in jo določa zakon o vladi.

Predsednik vlade ministrom lahko ministrom daje obvezujoče napotke zgolj o nalogah, ki izhajajo iz usmeritev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrov, vlada pa usmeritev v zvezi s kadrovanjem v policiji ni sprejela. Tako sta že lani, da je Golob kršil integriteto, odločila člana senata KPK Tina Divjak in David Lapornika. Predsednik komisije Robert Šumi se je v tem primeru izločil iz odločanja. Mudilo pa se je lani s tem odločanjem, ker bi ob imenovanju Aleša Kocijana, ki je medtem nasledil Lapornika, morali, če postopka še ne bi končali, ponoviti proceduro, kar bi odločanje zavleklo še za kakšno leto.

O odločitvi KPK javnosti še ni obvestila, je pa obvestilo ta teden poslala Robertu Golobu in njegovemu odvetniku Stojanu Zdolšku. V javnost je prišlo preko njiju in z razlagami, da premier zavrača ocene, da je ravnal nesprejemljivo. Pa tudi s še veliko bolj spornimi spini, ki kažejo dodatno kršenje integritete javnih funkcionarjev. Golob je pojasnil: “Po več kot dveh letih se je na koncu izkazalo, da sta od vseh velikih obtožb ostala dva SMS-a, v katerih ministrici izražam svojo resno zaskrbljenost nad kadrovsko sliko v policiji. Jaz mislim, da je to dolžnost predsednika vlade, da takrat, ko opazi nek pojav, ki ni ustrezen, ki ne ustreza tudi volilnim obljubam, da o tem opozori ministra.” Napovedal je spor pred sodiščem. Bobnarjeva je že, ko je odstopila, ker je pritiskal nanjo, povedala, da je zahteval menjave več šefov v policiji.

Sporočili, ki ju omenja in potrjujeta trditve Bobnarjeve, da je od nje zahteval menjave posameznikov v policiji, sta bili takšni

“Jutro. Moram priznati, da postajam resno zaskrbljen s kadrovsko sliko v policiji. Dajva se ta teden dobiti samo na to temo. Poudarjam: resno zaskrbljen.”

“Nič mi ni všeč. Ker se ni izvršilo nič od dogovora. Pika. Dokončna pika.”

“Zagotovo”. Tako pa je pred štirimi leti Robert Golob v pogovoru za Kanal A odgovoril, da bo odstopil, če KPK ugotovi, da je kršil integriteto. Včeraj je možnost, da bi odstopil, zavrnil. Posledica odstopa, če bi se zgodil lani, bi bil razpis predčasnih volitev, kar pa več ni mogoče, ker je medtem predsednica republike Nataša Pirc Musar že razpisala redne volitve. Da ne bo odstopil, je Golob Urošu Slaku na POP TV včeraj pojasnil tako: “Ker sem si integriteto takrat predstavljal popolnoma drugače kot se danes interpretira s strani KPK”

Kako s spini vladajoči včeraj poskušali zmanjšati škodo, ko uradno stališče KPK še sploh ni objavljeno, pa kaže odziv nekdanjega šefa vojaške obveščevalne službe in Sove, ki so ga lani iz položaja namestnika obrambnega ministra, torej politika, čez noč prerazporedili za svetovalca uprave SDH, Damirja Črnčeca, ki je na omrežju X objavil takšen odgovor premiera na obtožbe:

Odziv, le posnetek objavljam, ker me je Črnčec na X blokiral, v katerem odločitev članov senata Tine Divjak in David Lapornika ta politik Svobode na delu na SDH podtakne predsedniku Šumiju, ki se je izločil, in Jančiču, s čemer govori o mojem sinu, ki nikoli ni bil član senata in nima pristojnosti odločanj, kaže, kdo je bil v preteklosti za propagandnimi zgodbami portala Necenzurirani in državnega Siol.net, ki sta podobne spine že širila. Dogajanje kaže koruptivno zlorabe državnih podjetij in medijev za zasebne interese.

SDH, kamor so politično pred letom nenadoma zaposlili Črnčeca, je lastnik Telekoma, ta izdaja Siol.net. Po imenovanju na SDH, je Črnčeč nenadoma dobil kolumne na Siol.net, ki so jih objavili brez opozorila bralcev, da gre za politika in zaposlenega pri lastniku podjetja, ki ima lastniški vpliv. Portal Necenzurirani je znan po tem, da so bili nekoč vsi njegovi novinarji Vesna Vuković, Primož Cirman in Tomaž Modic v času leve vlade zaposleni na tem istem državnem Siol.net preko posebnega zasebnega podjetja in dobivali v tistem času dodatno še velike vsote denarja pod mizo na drugo zasebno podjetje od GEN-I Roberta Goloba, današnjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča in Gorenja. Portal Necenzurirani me je propagandno v tem spinu označi za znanega medijskega delavca SDS in postopke proti Golobu že pojasnjeval z vlogo mojega sina. Nikoli nisem bil zaposlen v SDS, v kateremkoli njihovem mediju in tudi plačevali me niso s sto tisoč evri kot je Golob podjetje Vukovićeve SEEM M&C, ki ga je likvidiral kot zadnji lastnik Cirman. Bil sem pa odgovorni urednik Siol.net in videl sem pogodbe, s katerimi so bili zaposleni Necenzurirani skoraj do mojega prihoda preko posebnega zasebnega podjetja.

Črnčecev spin in Spin Necenzuriranih za obrambo Goloba je že v preteklosti širil tudi Siol.net sam, kjer je Golob tudi izvedel dve čistki vrha: dvakrat je bil zamenjan direktor in odgovorni urednik. To pa kaže povezano delovanje, ki v običajnih družbah velja za nedopustno. Tako so širili spin Črnčeca in Necenzuriranih:

Vse to dodatno resno kaže na zlorabe državnih pooblastil, državnih medijev in javnega denarja za propagando za tiste, ki državi trenutno vladajo, da bi obdržali oblast, vpliv na medije in tudi denar, ki ga to prinaša.