Nova sramota ustavnega sodišča: potrdilo je legitimnost jugoslovanskemu totalitarnemu pravu

Ustavno sodišče ni neomarksistično le v zvezi z ekonomijo in družbenimi vprašanji. Tudi pri obravnavi zgodovine je izrazito “partizansko” usmerjeno. Kot poroča STA, je ustavno sodišče sprejelo v obravnavo ustavno pritožbo pravnika Roka Lampeta, ki izpodbija odločitev o razveljavitvi obsodbe domobranskega generala Leona Rupnika. Hkrati je začasno ustavilo nadaljevanje ponovnega kazenskega postopka, ki bi lahko vodil do Rupnikove pravne rehabilitacije.

Lampe se je kot vnuk žrtve vojnega nasilja na ustavno sodišče obrnil že drugič, saj meni, da vrhovno sodišče pri razveljavitvi obsodbe ni dovolj upoštevalo procesnih pravil, veljavnih v času sojenja leta 1946. Ustavni sodniki so pritožbo sprejeli s šestimi glasovi za in enim proti. Gre torej za novo “jugofilno” ustavnopravno konstelacijo v primerjavi s prejšnjo, ki je navadno glasovala šest proti tri.

Ustavno sodišče prekinilo postopek

Obenem so zadržali postopek, ki je stekel po razveljavitvi obsodbe. Okrožno sodišče v Ljubljani je kazenski postopek proti že umrlemu Rupniku ustavilo, tožilstvo pa se je na to odločitev pritožilo. O tej pritožbi bi moralo odločati višje sodišče, vendar je ustavno sodišče postopek prekinilo, saj bi dokončna ustavitev postopka pomenila Rupnikovo dokončno oprostitev po smrti. Sodnik Marko Šorli je ob tem podal odklonilno, sodnica Katja Šugman Stubbs pa pritrdilno ločeno mnenje.

Rupnika vrhovno sodišče v preteklosti oprostilo

Vrhovno sodišče je Rupnikovo obsodbo januarja razveljavilo, ker pri petih od enajstih očitanih dejanj sodba iz leta 1946 ni bila ustrezno obrazložena. Rupnik je bil sicer obsojen na smrt zaradi sodelovanja z okupatorjem in izdaje.

Ustavno sodišče je poleg Lampetove prejelo še dve pritožbi, ki so jih vložile neposredne in posredne žrtve kolaboracije, podporo pa so jim izrazile tudi Judovska skupnost Slovenije, Zveza združenj borcev za vrednote NOB in Mestna občina Ljubljana.