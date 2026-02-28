Nova predsednica KPK je dolga roka korupcije in mafije v tej državi, pravi o njej nekdanji policist

Piše: A. H., Nova24tv.si

“Ta Katarinca, ki jo naša predsednica države Nataša hoče imeti na čelu KPK, je zame nič drugega kot dolga roka korupcije in mafije v tej državi!“, je javno povedal nekdanji policist, ki je dolga leta delal na meji v Policijski upravi Koper.

Njegova izjava prihaja tik po imenovanju Katarine Bervar Sternad za novo predsednico Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki jo je 18. februarja 2026 imenovala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Mandat začne 1. aprila.

Nekdanji policist iz PU Koper Črt Jereb Skrt je svoje trditve podkrepil z izkušnjami iz prve roke, ne izbira besed: “Ko sem bil policist na meji in sem lovil kriminalce, ilegalne migrante in opravljal svoje delo, kot je treba, je ta ženska s svojo nevladno organizacijo aktivno onemogočala delo policije. Dobili smo ukaz, da se z njo ne smemo preveč ukvarjati, da je ne smemo obravnavati, da se moramo držati določenih postopkov – vse zato, ker je ona tam.”

Po njegovih besedah je Bervar Sternadova, takrat direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), pogosto potovala v Bosno, kjer je dajala “direktna navodila”, kako naj policisti ravnajo z migranti. “Hodila je v Bosno, tam dajala navodila, kako se izogibati določenim policijskim postopkom”, kako zahtevati od policistov stvari na način, da pravno nepodkovani policisti podležejo strahu – da bodo kaznovani, če bodo delali po zakonu, je povedal.

Najhujša obtožba pa je naslednja: “Stavim, da je vsaj kakšen odstotek tistih, ki so izvajali teroristične napade po Evropi – in upam, da jih ne bo še naprej tudi v Sloveniji – prišel ravno po tej balkanski poti, ravno po njeni zaslugi.” Po njegovem mnenju je Bervar Sternadova s svojim delom v nevladnem sektorju aktivno pomagala uvažati kriminal in ilegalne migrante, namesto da bi ga preprečevala. “Nekdo, ki je prepleten s kriminalom – domače rečeno, ki je sodeloval v Bosni z raznimi sprovajalci migrantov – meni prodaja zgodbo, da bo ona nadzirala korupcijo v Sloveniji? Nekdo, ki je sam tako prepleten s korupcijo, bo nadziral korupcijo? Pa dajte no,” je bil oster bivši policist.

Bervar Sternadova je vsa leta vodila PIC, ki se je intenzivno ukvarjal z azilom, migracijami in pravno pomočjo “ranljivim skupinam”– kar v praksi pomeni predvsem ilegalne migrante. Bernard Sternad je bila že dlje časa soočena s kritikami da, da nevladniki s takšnim delom spodbujajo nezakonite migracije in ovirajo policijo pri izvajanju zakona.

Zdaj pa jo je Nataša Pirc Musar, s katero je tesno sodelovala že prej (med drugim pri pripravi zakonskih sprememb o posilstvu), postavila na čelo institucije, ki naj bi nadzirala korupcijo v državi. Ironija je očitna: človek, ki ga bivši policisti povezujejo z balkansko migrantsko potjo in onemogočanjem dela varnostnih sil, bo zdaj “nadziral” korupcijo?

Bivši policist zaključuje z ostrim in sarkastičnim pozivom volivcem: “Za take ljudi še volite? Volite take ljudi, ki vam hočejo uvesti šeriatsko pravo, narediti tretji razred populacije v tej državi, da bomo imeli tretje države v državi in banano republiko še večjo, kot jo že imamo. 22. marca obkrožite še kakšno tako stranko, ki podpira take monotone in vam to prodaja kot suho zlato.”