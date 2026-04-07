Nova politična realnost: Shod proti korupciji na dan, ko se lomi moč nekdanje koalicije

Konstituiranje parlamenta, ki ga je za petek napovedala predsednica Nataša Pirc Musar, bo popestril protikorupcijski shod.

Nanj javno vabi Aleš Primc, ki je nazadnje vodil zbiranje podpisov za referendum proti državni pomoči pri samomorih (pomoči pri prostovoljnem končanju življenja), na katerem je zakon, ki so ga predlagali in uzakonili poslanci Svobode, SD in Levice, mimo vseh napovedi raziskav javnega mnenja zavrnila odločna večina.

Vabilo je na družabnem omrežju X delil tudi predsednik SDS Janez Janša, njegovo stranko je ob Svobodi Roberta Goloba na volitvah volilo daleč največ volivcev, v primerjavi s prejšnjimi volitvami pa je pridobila volivce in sedeže, ki so jih stranke koalicija Svoboda, SD in Levica, ki so doslej vladale, izgubila in same večine za vladanje v državnem zboru zaradi tega nimajo več.