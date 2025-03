Nova Golobova laž: Tokrat o gospodarski rasti: “Šofer nas pelje v Venezuelo!”

Piše: Moja Dolenjska

Sosednja Hrvaška nas prehiteva po desni. Gospodarska rast v letu 2024 je bila pri njih 2,4-krat višja kot v Sloveniji. Ob tem nas Robert Golob prepričuje, kako smo “daleč pred drugimi” menda “najboljši v Evropi” in “kako nam vsi zavidajo”.

Podatki ga postavljajo na laž. To je samo še ena od laži, ki se jih Robert Golob, skupaj s koalicijo (Svoboda, SD in Levica) poslužuje, da bi volivce in volivke prevarali pri naslednjih volitvah.

Podatki o gospodarski rasti oz. rast bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2024:

Od gospodarske rasti v državi so odvisne plače, pokojnine in nasploh naše blagostanje, zato ni vseeno, kako je s tem.

Eden od komentarjev na te podatke na omrežju X je: “Šofer nas pelje v Venezuelo.”