Nova anketa, nov polom Svobode, izven DZ Prebilič, Stevanović in Kordiš

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Ker bi bila z 9,5 odstotki uspešna koalicija NSi, SLS in Fokusa, Demokrati Anžeta Logarja s 6,7, v parlament pa bi prišla tudi SNS Zmaga Jelinčiča s 5,1 in Pirati Jasmina Feratovića s štirimi odstotki, izpadli pa bi Prerod Vladimirja Prebiliča s 1,6, Resni.ca Zorana Stevanovića s 3,4 in Mi, socialisti Mihe Kordiša z 0,5 odstotka, bi po volitvah Janeza Janša s SDS kot relativno zmagovalko volitev sestavljal bolj desno vlado kot po drugih raziskavah v zadnjem tednu.

To je pokazala raziskava Inštituta Janeza Evangelista Kreka.

V tem tednu, ko je predsednica republike Nataša Pirc Musar razkrila, da bodo volitve 22. marca, so bile objavljeni rezultati treh raziskav : Mediane, ki velja za agencijo blizu največjim liberalnim strankam (Svobodi, prej LMŠ…) na TVS, Ninamedie Nikole Damjanića , ki sodi k Zoranu Jankoviću, v Dnevniku in nazadnje še Inštituta Janeza Evangelista Kreka, ki so ga ustanovili politiki NSi.

Inštitut NSi je edini meril možnosti koalicije NSi s SLS in Fokusom, ki je napovedala skupen nastop na volitvah. Podobno kot Levica in Vesna, ki jo pa druge raziskave že merijo skupaj. NSi, SLS in Fokusa pa druge raziskave ne merijo skupaj. Rezultati anket so odvisni od tega, kako oblikuješ vprašanje. Razlike v načinih merjenj niso naključne.

Zbrala bi Povezava Jerneja Vrtovca (NSi), Tine Bregant (SLS) in Marka Lotriča (Fokus) 9,5 odstotka glasov. V državni zbor pa bi se uvrstila še SNS in Pirati. Ne pa Resnica, Prerod in Mi Socialisti. Primerjava treh ta teden objavljenih raziskav je takšna:

Na vrhu sta tudi po raziskavi inštituta Janeza Evangelista Kreka, a z manjšo prednostjo pred manjšimi strankami, SDS Janeza Janše s 25,2 in Svoboda Roberta Goloba s 19,8. Visoko je SD Matjaža Hana. Svoboda bi bila po vseh treh raziskavah ta teden daleč največji poraženec v primerjavi s prejšnjimi volitvami. Še hujši bi bil ta polom, če bi upoštevali združitev Svobode z LMŠ Marjana Šarca in SAB Alenke Bratušek po volitvah. Skupaj jih je na zadnjih volitvah volilo 40,8 odstotka volivcev, zdaj bi jo po IJEK le 19,8. Več kot pol manj. SDS je pred štirimi leti volilo 23,5 odstotka volivcev, zdaj bi jo 25,2 odstotka po IJEK.

Opozorilo: Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Povsem so zgrešile ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Vsakič, to je trikrat zapored, so udarile mimo v prid vladnih strank, torej levice. Za del podjetij, ki izvajajo merjenja, je znano tudi, da jih plačujejo tisti, ki jih merijo ali da so poslovno ali politično povezani s politiki vladnih strank.

Bolj dolgoročne primerjave več agencij kažejo, da je SDS daleč spredaj, vladajoča Svoboda zaostaja, že kar daleč zadaj pa je velika skupina strank, ki so lahko prihodnja leta pomembne ali pa ostanejo pod pragom. Odvisno bo tudi od uspešnosti povezovanj in kampanj v prihodnjih mesecih. Tri mesece pred volitvami, ko gre za manjše stranke ni še nič jasno. Še posebej, ker meritve javnega mnenja povsem zgrešijo celo pri veliko preprostejših meritvah. Kot so referendumske.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.

Rezultate celotne raziskave IJEK lahko preberete tukaj: