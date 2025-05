Nov vatikanski zdrs “RoberTine”: Papežu v dar prinesla – plišaste igračke

Piše: Moja Dolenjska

Papež Leon XIV. je z današnjo umestitveno mašo uradno začel svoj pontifikat. Na slovesnosti v Vatikanu je prejel papeške insignije, vatikanski urad je poročal o 150 tisoč zbranih.

V Vatikan so pripotovali tudi predstavniki številnih držav. Med njimi so bili ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ameriški podpredsednik JD Vance, nemški kancler Friedrich Merz, italijanska premierka Giorgia Meloni, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, kanadski premier Mark Carney, izraelski predsednik Isaac Herzog, perujska predsednica Dina Boluarte in predstavniki evropskih kraljevih družin.

Skupno naj bi bilo na Trgu svetega Petra danes 200 državnih delegacij ter 200 kardinalov in 750 škofov in duhovnikov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Slovensko delegacijo je vodil predsednik vlade Robert Golob, slovensko Cerkev pa je zastopal škof Andrej Saje. Papež Leon XIV. se je pozdravil s predstavniki uradnih delegacij.

Iz fotografij, zajetih na zaslonu, pa je razvidno, da sta mu Robert Golob in Tina Gaber podarila vrečko s plišastimi igračkami. Slovenci so ogorčeni, številni se sprašujejo, ali je bila v plastični vrečki tudi igla za zabadanje ali pa so bile te igračke predhodno že morda prepikane. Tina Gaber je namreč nedolgo tega zaslovela s histeričnim prebadanjem lutke, ki jo je poimenovala Janez Janša.

Sicer pa gre pri plastični vrečki s plišastimi igračkami za sramotno dejanje predvsem Roberta Goloba, ki ne obvladuje svoje spremljevalke. Slovenija ima toliko spominkov, unikatnih izdelkov in pokrajinskih znamenitosti, da je to res norčevanje, ne samo iz svetega očeta, papeža Leona IV., pač pa tudi iz Cerkve na Slovenskem in vseh slovenskih državljanov, kristjanov.