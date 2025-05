Nov prostaški izpad Makarovičeve: od “j**anja pas mater” do podrepništva

Piše: Nova24tv.si

Svetlana Makarovič, nekdanja otroška pisateljica, ki ne skriva svojega navdušenja nad rdečo zvezdo, simbolom kršenja človekovih pravic, totalitarizma in agresije nad Slovenijo, očitno preprosto ne zmore brez vulgarizmov. Tokrat je namreč izjavila, da so v stranki SDS sami primitivci.

Če bi človek od osebe, ki je celo življenje ustvarjala na področju kulture, pričakoval, dostojno in zgledno obnašanje, še zlasti, ko gre za nekoga, ki se lahko pohvali celo s prejemom Prešernove in Ježkove nagrade, pa v praksi ni tako. Pesnica si namreč danes svoj ustvarjalni opus kvari s prostaškimi žalitvami, ki gredo v večini primerov preko meje dobrega okusa.

“Saj so sami primitivci, kaj pa naj si mislim. Kako naj primitivcu razložiš, da je primitiven, ker je tako primitiven, da niti ne razume pojma primitiven,” je za N1 v petek izjavila Svetlana Makarovič, ko so jo vprašali, kako gleda na to, da jo je stranka SDS omenjala v referendumski kampanji. “Raje psu pod rep gledam, kot da bi šla na referendum,” je še izjavila po vprašanju o tem, ali se bo udeležila nedeljskega referenduma.

Dolga brada primitivnih obračunov z demokrati

Vulgaren način izražanja na račun stranke SDS Makarovičevi ni tuj. Naj spomnimo, da je izdala posebno pesniško zbirko skupaj z Matejem Šurcem in Kotikom, natančneje zbirko z naslovom Vladavina muh, v kateri je stranko SDS označila za podganjo stranko. Obregnila se je tudi ob evropskega poslanca Branka Grimsa, nekdanjega kulturnega ministra Vaska Simonitija, nekdanjo poslanko SDS Mojco Škrinjar in prvaka SNS Zmaga Jelinčiča. Veliko pesmi je bilo seveda posvečenih dolgoletnemu prvaku stranke SDS Janezu Janši.

Pozabila pa se ni obregniti niti ob nekdanjega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, nekdanjega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, predsednika stranke NSi Mateja Tonina in še bi lahko naštevali. Z izdajo zbirke je pokazala, da ji nista pretirano pri srcu niti novinarja RTVS Igor Pirkovič in dr. Jože Možina. Ker ji v zvezi s slednjim ni bilo všeč njegovo delo, je napisala pesem: “Kdo poklicni je lažnivec, kdo potvarja zgodovino, kdo ponižni hlapec vlade, o, poznamo ga, Možino! To zmenè, nikoli sito, žre, se baše in kozla, itak drugega ne zna. Izkozlal je Pričevalce, stopil je med izdajalce. Koncentracija sovraštva, kombinacija laži in poceni nastopaštva, obrekljivec brez časti, pljuval bi po partizanstvu in se klanjal domobranstvu, rdeče zvezde se bojijo! Partizanstvo je vrednota, domobranstvo pa sramota, Dražgoše okrvavljene kraj so častnega spomina, smrt fašizmu, smrt janšizmu! Jezik za zobe, Možina!”

“Slovenskih kletvic pač ni bilo, potem pa smo dobili kletvice, ki so imele poetično vrednost. Kaj je zame zdaj užitek, da rečem nekemu fašistu, nekemu nacistu, jebo te pas mater,” je Makarovičeva leta 2018 izjavila na okrogli mizi o porastu nacizma in fašizma, in sicer v izolskem kulturnem domu. Za nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja je izjavila, da bi ga moral nekdo “zbrcati v šaht” (rudniški jašek), kamor so po II. svetovni vojni zverinsko pometali in celo žive zaprli na desettisoče Slovencev in pripadnikov drugih narodov nekdanje Jugoslavije. Precej pa je leta 2015 odmevala tudi njena izjava v Cankarjevem domu, s katero se je spravila na zagovornike tradicionalne družine. Izrekla je namreč: “Bolj kot jih gledam, bolj mi je žal, da niso bili splavljeni, ko je bil še čas.”