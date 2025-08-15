Nov dokaz, kako slabo Golobova vlada črpa evropska sredstva – je razlog v tem, da zaradi nadzora teh sredstev ne more pospraviti v žepe izbrancev?

Piše: Moja Dolenjska

Evropska komisija je včeraj objavila podatke o črpanju evropskih kohezijskih sredstev, do 30. junija 2025, iz programskega obdobja – večletnega proračuna EU – za obdobje 2021 do 2027. Slovenija je med 27 državami še vedno na zadnjem mestu.

Črpanje evropskih sredstev v tem programskem obdobju je za Slovenijo katastrofalno slabo in to navkljub temu, da je predsednik vlade Robert Golob aprila v državnem zboru zagotavljal, da bo sredi poletja povsem drugače, da ga naj poslanci o črpanju vprašajo takrat.

Žal pa vsi podatki tudi po aprilu kažejo, da smo na zadnjem mestu, to dokazujejo tudi vse naslednje objave Evropske komisije, vključno s to zadnjo na dan 30. junij 2025. Evropska sredstva pa so za vse izredno pomembna, za Slovenijo verjetno še bolj kot za ostale. Vendar pa slovenska vlada raje uvaja nove davke in Slovenijo dodatno zadolžuje, kot bi “pobrala” denar iz Bruslja. Investicij pa je vse manj. Za investicije je Slovenija do 14. avgusta 2025 porabila le 645,3 milijona evrov, kar je le 29 % načrtovanega letnega zneska (Trenutno).

Iz EU smo prejeli 394,3 milijona evrov (od načrtovanih 1.402 milijona evrov), v EU pa smo vplačali 444,9 milijona evrov (od načrtovanih 731,4 milijona evrov). Zaradi vlade Roberta Goloba tako postajamo že neto vplačniki v bruseljsko blagajno, čeprav je denar za Slovenijo v Bruslju zagotovljen (izpogajala ga je prejšnja Janševa vlada), le pripeljati ga je treba v Slovenijo (Vir).

Vendar pa vse to za zdajšnjo vladno koalicijo (Svoboda, SD in Levica) ni pomembno. Morda je razlog za takšno stanje tudi v tem, da je poraba evropskih sredstev bistveno bolj nadzorovana kot poraba iz slovenskega državnega proračuna, kjer gredo stvari lahko precej po domače, korupcija pa cveti.

Resor za črpanje evropskih sredstev sicer vodi Aleksander Jevšek (SD), vendar pa je dejstvo, da je vse skupaj povezano s celotno vlado. Iz službe za črpanje kohezijskih sredstev prihajajo tudi opozorila, da Robert Golob pritiska, naj spremenijo metodologijo spremljanja črpanja, ker mu stanje politično škodi. Vendar pa je dejstvo, da podatke vodijo tudi v Bruslju, zato tega ne more prelisičiti.

Podatki evropske komisije o črpanju evropskih sredstev na dan 30. junij 2025:

Spent (označeno z rumenim) pomeni porabljena sredstva, decided (označeno z zelenim) pa odločeno. Po obeh kazalnikih je Slovenija na zadnjem mestu med 27 državami EU. Kot primer, sosednja Hrvaška je na sredini lestvice, na 15. mestu. Temu primerno nas sosedje tudi že prehitevajo v razvoju, kar je svojevrsten škandal in blamaža.