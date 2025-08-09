Noro! Romsko društvo zahteva cenzuro pri poročanju o romskem nasilju in grozi z ovadbami

Piše: A. V.

V uredništvo Moje Dolenjske so prejeli dopis romskega Društva vstani, romski otrok s sedežem v Murski Soboti. V njem so portalu zagrozili s kazenskimi ovadbami, v kolikor pri poročanju o kriminalnih dejanjih, v katera so vpleteni posamezni Romi, ne bomo prenehali navajati, da so kriminalna dejanja zagrešili Romi.

V društvu so prepričani, da bi pri pisanju morali zamolčati, da so kazniva dejanja zagrešili Romi, saj naj bi s tem neupravičeno stigmatizirali celotno romsko skupnost, hkrati pa menijo, da bi moralo poročanje temeljiti na dejanju in ne na poudarjanju, da so ga zagrešili Romi. Ob tem tudi navajajo, kakšno bi moralo biti pravilno poročanje ter predlagajo nekaj naslovov, kot so: “Policija obravnava primer tatvine in nasilja”, “Policija preiskuje jutranji napad” in “Trije moški osumljeni napada na komunalne delavce”.

V kolikor se na portalu ne bodo držali omenjenih priporočil, so v romskem društvu zagrozili s kazenskimi ovadbami zaradi spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki temelji na etični pripadnosti.

Dopis so sicer prejeli potem, ko je prekmurske Rome nedavno obiskal minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, kaže pa tudi, da gre za očitno usklajeno akcijo, saj je bil poslan tudi nekaterim drugim medijem.

Ob tem pojasnjujejo, da v mediju vedno, ko imajo informacije, da je kaznivo dejanje zagrešil Rom, to tudi navedejo. Tako ravnamo zato, ker uradna statistika policije in države kaže, da je največje število kaznivih dejanj v občinah, kjer živi romska skupnost, pri čemer po izjavah posameznih županov, ki poznajo stanje na terenu in razpolagajo s statistiko policije, daleč največji delež kaznivih dejanj (med 70 in 80 odstotki) v teh občinah zagrešijo prav Romi. S tem želijo odgovorne opozoriti, da je kriminal očitno težava, s katero se sooča romska etnična skupnost, in da gre za problem, ki zelo bremeni tudi vse ostale. Zamolčanje tega bi bilo v nasprotju z novinarskimi kodeksi, posebej Kodeksom Združenja novinarjev in publicistov, katerega člani so, in ki novinarjem nalagajo, da morajo o zadevah poročati celovito in resnicoljubno, ne da bi zamolčali kakšno pomembno okoliščino.

Pri svojem poročanju ne stigmatizirajo celotne romske skupnosti, saj vedno navajajo, da so kaznivo dejanje zagrešili posamezni Romi in da obstajajo tudi Romi, ki se skušajo vključiti v družbo in kaznivih dejanj ne povzročajo. Pri poročanju je v prvi vrsti v ospredju dejanje, ne pa dejstvo, da je nekdo Rom.

Še posebej neumesten in v nasprotju s pravno prakso je očitek, da gre pri načinu dela za kaznivo dejanje spodbujanja sovraštva in nasilja. Nikjer v prispevkih niti z besedo ne spodbujamo sovraštva ali nasilja do romske skupnosti, temveč le navedejo golo dejstvo o tem, kdo je zagrešil kaznivo dejanje. Prav tako nikoli ne pozivajo, da bi bilo treba biti do Romov nasilen, nestrpen ali kaj podobnega. Izpostavljajo pa, kaj bi glede težav, ki jih očitno imajo posamezni Romi (temu pritrjuje statistika), morali narediti državni organi ter da bi zakoni morali veljati enako za vse.

Dopis romskega društva, si je mogoče ogledati tukaj DL.