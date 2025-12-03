NLB tujcem prodala vlada Antona Ropa, divjo privatizacijo državnih podjetij nadaljevala vlada Alenke Bratušek

Piše: Vida Kocjan

V teh dneh se po spletu ponovno širijo lažne informacije, povezane s prodajo državnih podjetij. Spodbujene so tudi z lažmi agencije Ninamedia v lasti Nikole Damjanića. Ta izvaja anketo, kakopak, proti Janezu Janši, predsedniku največje politične stranke na Slovenskem, trenutno opozicijske.

V anketi, kjer se osredotoča na vprašanje o največji skrbi glede Janše, je navedena tudi trditev glede skrbi nacionalnih interesov (spet je v igri ta Kučanov izraz) in prodaje nekaterih ključnih podjetij tujcem »po nizkih cenah«. Pri tem omenja Mercator, NLB in nekatera druga.

Dejstva pa so povsem drugačna, od teh, kot jih poskušajo in jih bodo v tem predvolilnem času (volitve bodo predvidoma marca prihodnje leto) javnosti »prodati« predstavniki tranzicijske levice.

Dejstvo je, da je Novo Ljubljansko banko (NLB) tujcem, to je belgijski skupini KBC, prodala vlada Antona Ropa (2002 – 2004).

Mercator je leta 2014 hrvaškemu Agrokorju prodala vlada Alenke Bratušek (2013 – 2014).

Pregled prodaje državnih podjetij pokaže naslednje:

Vlada Boruta Pahorja od 21. novembra 2008 do 10. februarja 2012 ni prodala nobenega državnega podjetja. Veliko se je govorilo o načrtovani prodaji Petrola in tudi o prodaji Krke iz Novega mesta. Prodali niso ničesar.

Vlada Janeza Janše od 10. februarja 2012 do 20. marca 2013 ni prodala nobenega podjetja.

Vlada Alenke Bratušek od 20. marca 2013 do 18. septembra 2014

Po imenovanju je Bratuškova nemudoma pripravila seznam 15 podjetij za prodajo, njena vlada ga je potrdila v nekaj tednih, sredi maja 2013, kar pomeni, da je bil ta v krogih, ki so jo nastavili, pripravljen že vnaprej.

Na seznam za prodajo je Bratuškova uvrstila 15 podjetij:

Adria Airways

Aero

Elan

Fotona

Helios

Aerodrom Ljubljana

Adria Airways Tehnika

Nova Kreditna banka Maribor (NKBM)

Telekom Slovenija

Cinkarna Celje

Gospodarsko razstavišče

Paloma

Terme Olimia

Unior in

Žito

Prvo prodano podjetje v tem obdobju je bilo Helios iz Domžal, podjetje so sredi oktobra 2013 za 170 milijonov evrov prodali avstrijski skupini Ring. Ti so nato Helios v približno letu dni prodali japonski družbi Kansai Paint.

Podjetje Fotona, proizvajalca laserskih izdelkov iz Ljubljane, so prodali 30. januarja 2014. Fotono sta kupili ameriški družbi Gores Group in Technology4Medicine. Ti sta Fotono maja 2015 prodali kitajsko-evropskemu skladu Agic Capital.

Konec junija 2014 so prodali še državni delež v podjetju Letrika iz Šempetra, ki proizvaja elektromotorje. Kupec je bilo podjetje Mahle.

V času Alenke Bratušek, junija 2014, je bil hrvaškemu Agrokorju v lasti Ivice Todorića za 172 milijonov evrov prodan večinski delež največje slovenske trgovske družbe Mercator. Todorić je bil dober prijatelj Zorana Jankovića, njegova prijateljica in sodelavka je bila Bratuškova.

Vlade Alenke Bratušek je bilo konec, načrti za prodajo državnega premoženja iz njenih časov so se nadaljevali v času vlade Mira Cerarja, katere pomemben del je bila s svojim SAB tudi Alenka Bratušek.

Vlada Mira Cerarja, od 18. septembra 2014 do 13. septembra 2018:

V začetku novembra 2014 so prodali Aerodrom Ljubljana, kupilo ga je nemško podjetje Fraport. Aprila 2015 so prodali Žito, kupila ga je hrvaška Podravka.



Novo Kreditno banko Maribor (NKBM), drugo največjo banko v državni lasti, so 30. junija 2015 za 250 milijonov evrov prodali ameriškemu skladu Apollo, ki jo je nato tudi preprodal. NKBM je Bratuškova z denarjem davkoplačevalcem pred tem še dokapitalizirala.

Konec julija 2015 so Američanom prodali še Elan iz Begunj: 95 odstotkov je kupila družba Wiltan Enterprises Limited v 100-odstotni lasti ruskega VR Global Partners, preostalih pet odstotkov pa družba Merrill Lynch International v lasti Bank of America Merrill Lynch.

Konec novembra 2015 so Poljakom prodali podjetje Adria Airways Tehnika. Podjetje je kupil poljski Linetech Holding.

Konec januarja 2016 so prodali še nemškemu investicijskemu skladu K4 Invest Adrio Airways. Pred prodajo je vlada Adrio dokapitalizirala z dobrimi tremi milijoni evrov.

Cimos so za 100 tisoč evrov prodali 14. oktobra 2016, kupec je bil italijanski finančni sklad Palladio Finanziaria.

Palomo iz Sladkega Vrha so prodali 24. februarja 2017, kupil jo je slovaški Eko-Invest.

Poskušali so prodati še Telekom Slovenija, kar pa jim ni uspelo.

Pred volitvami, ki so bile junija 2018, je bilo na seznamu takratne vladne koalicije za prodajo še 12 večjih državnih podjetij: Abanka in Gorenjska banka ter podjetja, ki se ukvarjajo z igralništvom: Casino Portorož, Casino Bled in Hit. Na seznamu so bili tudi celjski Cetis, Geoplin, zreški Unior, Inkos, Intereuropa, Savaprojekt, Varnost sistemi, KDD in M1 ter delež v NLB.

Ko predstavniki tranzicijske levice in njihovi podaniki danes govorijo o tem, kdo je kaj prodal in kdo želi prodajati državno premoženje ter pri tem s prstom kažejo na druge, se je dobro spomniti na vse to.