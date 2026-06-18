“Njeno mahanje z zastavami se mi zdi neokusno, s tem pa dokazuje, da je predsednica levih aktivistov”

Piše: Celjski glasnik

Ljudje bi pričakovali, da nižje ne gre oziroma da se funkcije predsednika republike bolj ne da razvrednotiti – Nataša Pirc Musar dokaže ravno nasprotno.

Hkrati pa bi človek pričakoval od nekoga, ki je po profesuri pravnik, da so mu znani vsaj osnovni zakoni in zakonska določila, v kar na funkciji, ki jo opravlja sodi tudi izobešanje zastav. Vendar bolj kot to kot kaže predsednico republike zanima politični aktivizem in služenje le-temu v času njenega predsedovanja.

Meni se zdi njeno mešetarjenje z zastavami neokusno.

👉Na predsedniški palači naj visijo zgolj zastave, ki zastopajo vse nas. 🇸🇮🇪🇺 👉Pač NPM ni predsednica vseh, ampak le njenih skrajno levih aktivistov. Takšen nivo politikov moramo preseči – kdaj so že volitve?! https://t.co/RhLWJmdFBo — Federico V. Potočnik (@FVPotocnik) June 13, 2026

Po tem, ko je Pirc Musarjeva namesto poenotene politike s solo akcijo naredila ravno nasprotno od vlade, ki je odstranila zastavo Palestine s pročelja vladne stavbe, sama je namestila to zastavo na pročelje republiške palače. Sedaj je v svojem aktivizmu šla še dlje in ob paradi ponosa izobesila mavrično zastavo. Ob tem se resnično zastavlja vprašanje, če predsednica republike ve kdaj se na takšnih objektih izobešajo zastave ali se raje igra politični aktivizem.

“Njeno mahanje z zastavami se mi zdi neokusno. V predsedniški palači naj bi plapolale le zastave, ki predstavljajo vse nas. Navsezadnje NKM ni predsednica vseh, ampak le njenih skrajno levih aktivistov. Moramo se dvigniti nad to raven politikov – kdaj so že volitve?!” Tako aktivistično vodenje republike ocenjuje zdravnik Federico V. Potočnik.