Nizkotnosti iz DZ: Grgurevičeva s črnuharjem zmerja še Janšo, ki ga prej ni omenjala

Piše: Spletni časopis

“Zdravniška zbornica se ne želi vključevati v politična obračunavanja, vendar pa težko prezremo uporabo izrazov, ki nedvomno presegajo meje spoštljive javne razprave. Takšna retorika poslanke DZ in predsednice Odbora za pravosodje, ki meji na verbalno nasilje, škoduje dialogu in zaupanju v institucije, zato pričakujemo, da se bodo odgovorni do nje jasno opredelili. V Zbornici si prizadevamo za strokovno, spoštljivo in strpno komunikacijo ter upamo, da bodo enake standarde spoštovali tudi izvoljeni predstavniki.”

Tako so se v zdravniški zbornici odzvali na odziv predsednice odbora za pravosodje parlamenta Lene Grgurevič na rezultat nedeljskega referenduma, na katerem so ljudje zavrnili uzakonitev državne pomoči pri samomorih. Tako je zapisala:

Grgurevičeva se je po kritikah v javnosti odzvala z novo nenavadno trditvijo in za črnuharja ozmerjala še predsednika največje opozicijske stranke Janeza Janšo (SDS), ki ga ni omenjala v prvem sporočilu, kjer je za črnuharje, ki jih vladajoči ne smejo tolerirati, ker bo sicer prepozno, označila SDS, NSi, Zdravniško zbornico, Kmetijsko gozdarsko zbornico, Obrtno zbornico…

Za črnuharja je ozmerjala še Janšo in zgrožensot nad njenimi rasističnimi izpadi pripisala skrajni desnici, na tak način:

Že pred zdravniško zbornico je pojasnilo od poslanke, ali je res zapisala takšno trditev ali pa gre za lažno objavo, prosil Danijel Lamperger. Tako:

Zdi se, da poslanka ne razume kritik, da rasistične zmerljivke s črnuharji, s katerimi je treba obračunati, niso najboljša izbira za predsednico odbora za pravosodje, ki je del oblastne nomenklature. Tudi če na ta način zmerja opozicijskega voditelja. Ali pa še prav v tem primeru ne.

Janez Janša, za katerega Grgurevičeva meni, da je dopustna tarča za rasistična zmerjanja s črnuharjem Foto: Daniel Novakovič/ STA za KPV

Vladna poslanka svojih objav na družabnem omrežju medijem osebno ni pojasnjevala, je pa nenavadno, ker so številni mediji sami sporočali, kaj bi naj povedala, pa dejansko ni in ji s tem propagandno pomagali, kar je pozneje sama nagradila in tudi res sporočila še tisto, kar so si ti mediji najbolj želeli. Portal N1 je to, denimo storil tako:

Sami so v medijih kot edinega obtoženega “črnuharstva” določili Janšo, ker bi tako Grgurevičeva morala povedati in za mnenje niso vpraševali tistih, ki so obtoženih, da so razredni sovražniki, s katerimi je treba obračunati, torej ob SDS in NSi še cerkev, zdravniško zbornico, kmete, obrtnike…

Te nenavadne reakcije, ko novinarji popravljajo politike in sporočajo, kaj so ti želeli povedati (pa niso) kažejo, kako mediji sodelujejo v propagandnem spopadu.

Podobnemu fenomenu smo bili priča, ko so po referendumu največji mediji na veliko objavljali izjave šefa vlade Roberta Goloba v imenu poražencev in pomembnih politikov te stranke, nismo pa na enak način slišali in videli izjav zmagovalca Aleša Primca, ki je zbral 40.000 podpisov.

Razlog je bil, ker bi bilo za Goloba in Svobodo namreč neugledni, če bi bil Primc na drugi strani, ker ni predsednik stranke ali vlade.

In obveljal je kriterij “usluge našim na oblasti” in ne profesionalnosti.

Ko je šlo nekoč za Niko Kovač ob referendumu ob vodi, je bil kriterij obraten. Spomnimo:

Janša se je doslej odzval tako, da je retvitital to sporočilo: