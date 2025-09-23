Nimajo sramu, celo tako daleč gredo, ko gre za PR: Tina Gaber Golob kakor protestirala proti politiki Roberta Goloba

Piše: Moja Dolenjska

Pred državnim zborom je včeraj potekal protest, ki ga je pripravilo Društvo Viljem Julijan. Na njem so zbrani opozorili na stiske, s katerimi se soočajo starši otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami pri uveljavljanju pravic za svoje otroke. Protestirali so tudi proti petkovem ravnanju poslancev Svobode in Levice, ki so na seji komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki jo je zahtevala SDS, zavrnili sklepe glede financiranja zdravljenja otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi. Protesta se je udeležila tudi Tina Gaber Golob.

Poslanci SDS in NSi so namreč na petkovi seji zagovarjali ustanovitev posebnega finančnega sklada, iz katerega bi financirali zdravljenje otrok z redkimi boleznimi, da staršem za njihovo zdravljenje ne bi bilo treba zbirati donacij. Med drugim so predlagali sprejetje sklepa, da komisija poziva vlado in ministrstvo za zdravje, da sprejmeta sistemske rešitve, s katerimi bi zagotovili financiranje zdravljenja otrok z redkimi boleznimi. A omenjeni predlog so poslanci Svobode in Levice zavrnili, prav tako vse druge predloge.

Včerajšnjega protesta pred DZ se je sicer udeležila tudi Tina Gaber Golob, ki je tako tudi protestirala proti politiki svojega moža in njegove stranke. Prav Svoboda kot največja koalicijska stranka je kriva, da morajo starši otrok z redkimi boleznimi zbirati zamaške in različne donacije, da lahko svojim otrokom omogočijo drago zdravljenje, ki bi jim rešilo življenje.