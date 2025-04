Niko Kovač lažno predstavljajo kot Simona Maljevca

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Na letošnjem oglaševalskem festivalu SOF so kot eno od govork napovedali tudi politično aktivistko Levice Niko Kovač, ki nam jo lažno predstavljajo kot ustanoviteljico in direktorico Zavoda 8. Marec.

Informacija je lažna, Kovačeva ni ustanoviteljica 8. marca in to je lahko do nedavne prenove vsak takoj preveril tudi v aplikaciji Erar. Ob prenovi je bilo nekaj časa prikrito, da je Zavod 8. marec ustanovil minister za solidarno prihodnost iz Levice Simon Maljevac.

Simona Maljevac, Luka Mesec, v ozadju Asta Vrečko Foto Daniel Novakovič STA za KPV

Kovačeva, ki vodi tudi premierov svet proti sovražnemu govoru, pogosto nastopa kot velika strokovnjakinja, kar je njena Levica del vlade. Lani je na posvetu direktorjev in vodstvenih delavcev v zdravstvu, ki si jih je s politično čistko ministra Danijela Bešiča Loredana nastavila Svoboda, imela celo uvodno predavanje o odpornosti javnega zdravstva. Na vrsti je bila s svojim izjemnim strokovnim znanjem celo pred ministrico Valentino Prevolnik Rupel, ki je na področju zdravstva v primerjavi s Kovačevo še začetnica. Zdaj je govornica že med glavnimi oglaševalci v državi. Kar je ustrezneje, ker je politična propagandistka, ki ji nasedajo številni novinarji. Nekateri pa tudi ne nasedajo, ker so povezani. Po čistki, ki so jo vladne stranke izvedle v medijih, je na Siol.net za propagiranje strank, ki so na oblasti, takoj dobila kolumno. “Avtonomno” ji jo je dodelil urednik Mihael Šuštaršič, tega je tja pomagala nastaviti Vesna Vuković, medtem je že bivši. Kovačeva, Šuštaršič in Vukovićeva veljajo za zagrizene borce proti Janezu Janši in desnici.

Na Erarju, na napako sem jih osebno opozoril, so pomanjkljivost popravili in po novem je podatek, da je privatni Zavod 8. marec ustanovil Maljevac, spet dostopen. Napaka oglaševalske zbornice, kjer posameznikom znajo delati reklamo, torej ne izvira od tam. Oglaševalci, ko skušajo lepo predstaviti svoje kliente, ne smejo lagati. SOF Niko Kovač tako lažno predstavlja kot ustanoviteljico zasebnega zavoda brez zaposlenih:

V preteklosti je Erar pri zasebnem zavodu brez zaposlenih 8. marec prikazal te podatke:

Po novem pa to, da je zasebni zavod 8 marec ustanovil Maljevac, ki se pa je kot ustanovitelj umaknil, ko se je začel prevzem oblasti, Erar kaže tako:

V ustanovitvenem aktu je Maljevac kot ustanovitelj, ki je nastavil Kovačevo za direktorico, podpisan tako: