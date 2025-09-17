Nike Kovač ne upajo vprašati, od kod ji je padel milijon in pol evrov

Piše: Spletni časopis

Portal RTV SLO je objavil zmerjanje 8. marca Nike Kovač čez novega predsednika NSi Jerneja Vrtovca, ker je ta na kongresu NSi opozoril, kako vlada naliva državni denar levičarskim nevladnim organizacijam in omenil tudi 8. marec.

Na RTV SLO so tako objavili hude obtožbe inštituta, ki ga je ustanovil Simon Maljevac (Levica), vodi pa ga levičarska aktivistka Nika Kovač, da bi naj Vrtovec lagal:

V članku manjka najbolj osnovna stvar: preverjanje dejstev. Bralcem na RTV SLO niso niti poskusili pojasniti, od kod je na račun 8. marca zadnja tri leta padlo 1.576.949 evrov. Podatkov ne bi bilo težko dobiti. Niko Kovač, s katero pogosto komunicirajo, bi pred objavo trditev o lažeh, morali le prositi za točna pojasnila, od kod so zadnja tri leta dobili 1,5 milijona evrov.

Da čisto direktnih nakazil iz državnega proračuna 8. marcu (z eno majhno izjemo) ni bilo, je točno. To pokaže aplikacija Erar. A to še ne pomeni, da na njihovem računu ni pristal državni denar na podoben način kot je na račun Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Ali na račun 1. maja nekoč Tanje Fajon danes pa Matjaža Hana. Pride preko posrednikov, da se v Erarju ne vidi. Ker politiki niso amaterji. Pogosto od pravnih oseb. Z državo povezanih podjetij in podjetnikov. Ali celo povsem državnih. Domačih ali tujih. Ki strank pri nas ne smejo financirati. Popolno prepoved daril za podjetnike ob Franciji pozna le naša država. Novinarji so, po kodeksih etike, dolžni preverjati dejstva. Podatki, kako so zadnja leta Niki Kovač eksplodirali prihodki, so takšni:

Prihodki 8. marca iz neznanih virov eksplodirali, kar vladajo Svoboda, SD in Levica

V preteklosti sem že večkrat opozoril, da gre pri 8. marcu povsem očitno za strankarski zavod, ki je obvod za izvajanje in financiranje kampanj, ker pri zavodih ni nadzora in zakonskih omejitev. Še podatki o skupnih prihodkih, ki jih objavljam, niso preprosto dostopni javnosti. Posebej moram prositi zanje AJPES. Maljevac se je leta 2022 zaradi prevzema oblast iz ustanoviteljstva (lastništva) zavoda umaknil. Kovačevo mediji in organizatorji državnih prireditev, kjer še posebej zadnje čase pogosto gostuje, lažnivo predstavljajo kot ustanoviteljico in direktorico tega zavoda. To dvoje se zakonsko celo izključuje.

Dilema, od kod jim denar, je še posebej zanimiva, ker je bil 8. marec, eden večjih igralcev v referendumskih in predvolilnih kampanjah. Tudi za čistke na RTV SLO, da so tam nastavili svoje kadre za direktorje, urednike in svetnike. Ob referendumskih kampanjah smo po prijavi sumov, do so plačevali z denarjem iz tujine, od računskega sodišča izvedeli, da za strankarske zasebne zavode, kot je 8. marec, ne veljajo omejitve, da se jih ne sme financirati iz tujine (in da jih ne smejo pravne osebe), kar sicer velja za politične stranke.

V Spletnem časopisu sem poročal, da je imel privatni zavod 8. marec le lani po letnem poročilu 718.989 prihodkov. V primerjavi s časi vlade Janeza Janše ali Marjana Šarca so eksplodirali kot supernova. V času prejšnjih vlad so imeli le po nekaj tisoč evrov prihodkov in odhodkov.

8. marec je, to nam še dodatno kaže nenavadno ravnanje depolitiziranih medijev, primer izrabljanje luknje, ko sistem za politične stranke zahteva transparentno poslovanje, ne smejo se financirati iz tujine, prepovedane so vse donacije pravnih oseb, pravilnost porabe denarja pa vsaj občasno nadzoruje računsko sodišče. Pri privatnem zavodu, ki ga ustanovijo politiki, ni nobene od teh omejitev. Stranke zaradi tega na zasebne zavode prenašajo del svoje dejavnosti, da se izognejo omejitvam denarnega poslovanja in nadzoru. Tveganje korupcije, ker ni nadzora, pa je velikanko. 8. marec nikakor ni edini tak primer.

Plačuje jih lahko za vplivanje na državno politiko skoraj kdorkoli. Tudi, če gremo v skrajnosti, režim Vladimirja Putina. Nimate pravice vedeti od kod je denar, nobenega nadzora ni.

Slepi in gluhi pa so tudi največji mediji, kjer so ti isti z brutalno čistko po volitvah nastavili svoje šefe in urednike, in si tam zdaj celo najbolj preprostih vprašanj ne upajo postaviti. Denimo: od kod pa vam 1.576.949 evrov v zadnjih treh letih.