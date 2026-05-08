Nič ne bo z ambicijami UKZ, “Zoki” bo spet kandidiral za župana”

Piše: C. R.

Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je na čelu glavnega mesta skoraj 20 let, se bo jeseni na lokalnih volitvah potegoval za nov mandat, je napovedal na slovesnosti pred ljubljanskim mestnim praznikom. Kot je povedal, se je odločal dolgo in je bila odločitev težka, pri tem pa je izpostavil odgovornost do mesta, meščanov in sodelavcev.

Janković je, kot je dejal, tehtal med nadaljevanjem vodenja občine po 20 letih in odgovornostjo do “najlepšega mesta”, Ljubljančank in Ljubljančanov ter njegovih sodelavk in sodelavcev, ki “delajo s srcem vsak dan na teh projektih”.

V tem trenutku jih po njegovih navedbah vodijo skupno 150, v zadnjih 20 letih pa jih je bilo vseh skupaj več kot 2600. Ljubljano pa so, kot so dejali v predstavitvenem videu pred Jankovićevim nagovorom, “iz speče lepotice preoblikovali v sodobno evropsko prestolnico”, mesto pa vsak dan, že 20 let, spreminjajo na bolje.

Tudi Janković je poudaril, da je njegova želja, naloga in prošnja njegovim kolegicam in kolegom, da vsak dan naredijo nekaj za dvig kakovosti življenja meščank in meščanov. Njegova odločitev pa je, da bo novembra kandidat za župana Ljubljane, je dejal na slavnostni seji mestnega sveta, ki je danes potekala na Ljubljanskem gradu. Ob bučnem aplavzu prisotnih je poudaril, da bo Ljubljana ostala mesto heroj, da bo ostala ponosna, pokončna in se ne bo nikomur umikala.

Janković se bo tako pri 73 letih že sedmič potegoval za župansko mesto. Prvič je župan postal leta 2006, od tedaj pa je z izjemo nekajmesečnega izleta v državno politiko trdno zasidran na čelu glavnega mesta. Na vseh dosedanjih volitvah je namreč prepričljivo zmagal že v prvem krogu.

Na volitvah pred štirimi leti je imel osem protikandidatov. Da se bo jeseni na lokalnih volitvah potegoval za župansko mesto v prestolnici, je zaenkrat napovedal mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc. Popoldne pa bo svojo kandidaturo za župana Ljubljane predstavil še en ljubljanski mestni svetnik, predsednik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović.

Ugibalo pa se je, ali se bo za to funkcijo potegovala tudi Urška Klakočar Zupančič. Toda glede na to, da je Janković praktično “lastnik vseh delnic” na levici, je njena kandidatura malo verjetna.