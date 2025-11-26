Ni zime za Eskime: Maljevac za nove zaposlitve na svojem ministrstvu zlorablja celo evropska sredstva, namenjena za dolgotrajno oskrbo!

Piše: Vida Kocjan

Na spletu je zavrelo. Za dolgotrajno oskrbo državljani že od 1. julija plačujemo obvezni prispevek, do oktobra so v državni blagajni iz tega vira zbrali že preko 110 milijonov evrov, implementacija zakona pa še kar ne zaživi.

Pravice se ne uresničujejo v polni meri. Glavne težave izhajajo iz zamud v digitalizaciji in kadrovskih pomanjkljivostih. Kadrovska kriza v centrih za socialno delo (CSD-jih) je velika, preobremenjeni so tudi domovi za starejše in oskrba na domu.

V vseh tej krizi pa ni krize za Simona Maljevca, ministra za dolgotrajno oskrbo, sicer levičarskega političnega aktivista in ustanovitelja Inštituta 8. marec. Ministrstvo za dolgotrajno oskrbo koristi tudi evropska sredstva, po zadnjih podatkih časnika Finance milijon evrov.

Kam bo šel ta denar?

Poleg medijske kampanje, kjer nas bodo prek izbranih PR agencij do volitev marca 2026 prepričevali, kako dobri so, bodo tri četrtine od milijona porabili kar za nove zaposlitve na ministrstvu. Šest »novih moči«. Za polni delovni čas, na ministrstvu. Finance so razkrile, da jih je pet že zaposlenih in da gre za zaposlitve za določen čas, za čas trajanja eu-projekta, ki se je začel 1. aprila 2025 in bo trajal do 31. oktobra 2028.

Kaj delajo novo zaposleni?

Na ministrstvu so za Finance povedali, da gre za zaposlitve v projektni enoti, »ki usmerja projekt ter skrbi za njegovo optimalno izvedbo« ter »skrbi za izvajanje vseh aktivnosti projekta«. Odgovor je pavšalen, Finance so terjale dodaten odgovor in prejeli pojasnilo, da projektna enota skrbi za: usklajevanje med institucijami ter učinkovito informiranje javnosti o pravicah in možnostih v okviru dolgotrajne oskrbe; redno izmenjavo informacij z direktoratom za starejše, sektorjem za dolgotrajno oskrbo, ZZZS, FURS-om in drugimi deležniki; izvaja svetovanje in informiranje upravičencev in zainteresirane javnosti po elektronski pošti; sodeluje pri pripravi in oblikovanju vsebin za informiranje javnosti, aktivno je sodelovala na festivalu za tretje življenjsko obdobje, finančno in vsebinsko poroča o izvajanju projekta …

V časniku so še razkrili, da že zdaj veliko stvari opravljajo študenti, ki pa niso del projektne skupine. Kaj torej počne projektna skupina?

Noro veliko število zaposlenih, z nadpovprečnimi plačami

Na ministrstvu za dolgotrajno oskrbo je sicer 105 zaposlenih, julija so v povprečju prejelo po 3.250 evrov bruto plače. Minister Simon Maljevec je julija prejel 6.201 evrov bruto plače, zaposlenih pa imajo med drugim tudi 38 sekretarjev (povprečna plača 3.957 evrov bruto), 30 podsekretarjev, 16 višjih svetovalcev …

Viri pa poročajo, da Maljevac že vse od začetka ustanovitve novega ministrstva v Golobovi vladi na ministrstvu zaposluje predvsem ljudi z l(L)evice. Stroški letijo v nebo, čeprav je Robert Golob po imenovanju zatrjeval ravno nasprotno. Da nova ministrstva ne bodo pomenila tudi višje stroške za davkoplačevalce. Golob se je tako še enkrat več zlagal.