Ni dosti manjkalo do reprize afere Baričevič: razkriti pritiski iz kabineta predsednika vlade, Tina Gaber po naših informacijah želela preprečiti usmrtitev treh nevarnih psov!

Piše: Gašper Blažič

Na območju Miklavža na Dravskem polju je 27. maja letos prišlo do tragičnega dogodka, v katerem je ženska umrla zaradi napada psov. Po neuradnih informacijah sta žensko napadla psa pasme argentinska doga in pitbull terier, ki sta bila v lasti njenega sina, z njim pa naj bi imeli policisti opravka že v preteklosti. Pse naj bi mu celo zasegli in dali v zavetišče, vendar so mu jih vrnili.

Vas ta zgodba na kaj spominja? Namreč, podoben primer smo imeli že v okviru afere Baričevič. Spomnimo: pokojna Zora Roter je imela v lasti štiri bulmastife, ki so leta 2006 napadli Stanislava Megliča, ki je po naključju prišel mimo, ter ga huje poškodovali. Policisti so enega od psov ustrelili, ostale tri pa zasegli, vendar so bili kasneje zaradi posredovanja iz političnih vrhov vrnjeni dediču Zore Roter, to je bil zdravnik Saša Baričevič. Prav ta trojica psov je bila za Baričeviča usodna februarja 2010, saj je zaradi njihovega napada umrl.

Pandorina skrinjica afere Baričevič

Ta dogodek je odprl Pandorino skrinjico, saj se je v tednih, ki so sledili po tej tragediji, dogajalo nekaj neverjetnega. V javnost so uhajale informacije, ki so jih vladajoči skušali prikriti. Od tega, kdo vse je bil vpleten v postopek za vrnitev psov pa vse do ugotovitev, da so bili psi spolno zlorabljeni. Uradni organi pregona pa so se raje ukvarjali s tem, kateri od policistov je poslal naokoli fotografijo trupla napadenega zdravnika. Spravili pa so se tudi na tedanjo tožilko Dragico Kotnik, ker naj bi preveč vneto sodelovala z (nepravimi) mediji. Toda tedanja notranja ministrica in predsednica LDS Katarina Kresal, ki je postala tako rekoč spiritus agens te afere, ni odstopila, odnesla jo je šele afera s stavbo NPU nekoliko kasneje. Afera z bulmastifi je sčasoma utonila v pozabo in danes se jo spomni le malokdo. Nikoli tudi ni bilo razkrito, katera oseba se je še nahajala v garaži na Orožnovi v Ljubljani tistega usodnega večera, saj so posnetki kamer izginili. Tako kot so izginili v primeru umora Janka Jamnika nekaj let kasneje.

Kaj se je zgodilo na Štajerskem?

Nedavni napad na žensko na Štajerskem se je zgodil daleč od oči javnosti, a očitno je prišlo do podobnih posledic. Le da je bil razplet nekoliko drugačen. Izkazalo se je, da so vse tri pse, ki jih je imel sin napadene ženske, uspavali – navkljub hudemu nasprotovanju borcev za živali. Kot je poročal portal 24ur.com 11. julija, torej pred skoraj tednom dni, je Inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) za vse tri pse, med katerimi je vsaj eden konec maja do smrti pogrizel 84-letno žensko, odredila evtanazijo. Kot so sporočili iz mariborske Snage, ki upravlja s tamkajšnjim zavetiščem za živali, jim je odločbo za bulterierko včeraj osebno izročil predstavnik inšpekcijske službe, z izrecnim določilom, da se uspavanje izvrši takoj. Dokaj nenavaden postopek, kajti če bi se vmešale druge osebe, bi lahko prišlo do preprečitve tega dejanja, čeprav so bili omenjeni psi nevarni že prej, saj so že januarja napadli psa in njegovega lastnika na cesti. Domačini naj bi se psov bali, saj so se večkrat izkazali za nevarne, lastniku naj bi večkrat celo ušli.

Veterinarjem naj bi grozili

Je pa res, da očitno niso usmrtili vseh psov naenkrat, ampak so tretjega od njih evtanazirali kasneje. Očitno ne brez zapletov, saj se je v javnosti oglasila Veterinarska zbornica Slovenije, kar pomeni, da se je skušala v postopke vplesti tudi vladajoča politika. Odločitev o usmrtitvi psov iz majskega napada na 84-letnico je bila sprejeta v skladu z zakonodajo in veterinarsko stroko, poudarjajo na Veterinarski zbornici Slovenije in na upravi za varno hrano. Ob tem odločno obsojajo vse oblike javnih pritiskov, groženj in napadov na veterinarje, je pred dvema dnevoma poročal portal N1 Slovenija. Kot je razvidno iz medijskih poročanj, naj bi borci za živali, ki niso imenovani, spodbijali odločbo inšpekcije, češ da je v njej prišlo do proceduralnih napak. Po izvedeni usmrtitvi pa je prišlo celo do hujskanj k napadom na veterinarje.

Klic iz kabineta predsednika vlade

Naš vir pa je sporočil, da so tik pred usmrtitvijo psov klicali iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba, naj z usmrtitvijo počakajo, češ da bo veterinarje poklical premier osebno. Očitno na pobudo Tine Gaber, ki je bila po naših informacijah glavna iniciatorka, da se usmrtitev psov prepreči, saj je znana že iz časov boja za nutrije. Klic naj bi sicer opravila Pina Weisseisen, znana iz nedavne Golobove afere Karigador. No, pritiski pa niso dosegli svojega, saj so se vseeno odločili za usmrtitev. Očitno je Helena Dolajš, območna direktorica Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, delovala samostojno, tako da pritisk Goloba in Tine Gaber ni prišel do izraza.

Naj ob tem še enkrat spomnimo, zaradi česa so pred več kot poldrugim desetletjem vrnili tri bulmastife Baričeviču. Vpleteni so bili notranja ministrica Katarina Kresal, njen partner in vpliven odvetnik Miro Senica, pa tudi tedanji kmetijski minister Milan Pogačnik. Strokovno mnenje o varnosti namestitve psov v lastnikovih objektih izdelal Rajko Rotner, sicer sorodnik Katarine Kresal. In tudi sedaj ni dosti manjkalo, da bi prišlo do podobne afere. Le da so bili veterinarji tokrat bolj samostojni. Vseeno pa se lahko zgodi, da bo sledilo politično maščevanje tistim, ki so se uprli Golobu in Tini Gaber.