Nežka Figelj, vidna članica Svetovnega slovenskega kongresa, v intervjuju za Demokracijo: »Pomembno je, da imamo Slovenci v Bruslju možnost pogovora in izmenjave mnenj«

Veliko je odvisno od volje do ohranjanja slovenske identitete in potrebe po slovenski besedi, je za Demokracijo dejala predsednica novoustanovljene Bruseljske konference SSK Nežka Figelj, ki sicer izhaja iz Benečije in ki si želi narediti kar največ dobrega za slovensko skupnost v Belgiji, kjer živi. Poklicno je med drugim poznavalka judovstva, Izraela in izraelsko-palestinskega spora.

DEMOKRACIJA: Postali ste predsednica Bruseljske konference SSK in se prvič predstavili na vseslovenskem romanju v Eisden. Našim bralcem je bolj malo znano, zakaj Slovenci iz Bruslja romajo v Eisden. Kako je sicer z duhovno oskrbo Slovencev v Belgiji?

Nežka Figelj: V Bruslju deluje Slovenski pastoralni center s slovenskim župnikom, ki je skupaj s svojim predhodnikom ustvaril vključujoče okolje ter se vsestransko zavzema za versko oskrbo in obhajanje državnih praznikov, med temi ima v teh dneh prav posebno vlogo dan slovenske državnosti. Romanje v Eijsden je vsakoletno praznovanje povezanosti slovenske skupnosti v Belgiji. Eisjden je mestece v Limburški pokrajini, kamor so se naseljevali Slovenci med letoma 1923 in 1929 za delo v rudnikih. Večja središča sta Maasmechelen in Genk, kjer so ustanovili pevsko in kulturno društvo A. M. Slomšek, ki je pripomoglo k večji zavesti, pripadnosti, povezanosti ter ohranilo živo slovensko besedo v slogu pomoči na tuji zemlji. Pevski zbor je na romanju tudi nastopil. V Eijsdnu je tudi slovenska katoliška Misijska hiša, ki jo je podaril msgr. Vinko Žakelj, opremljena popolnoma po slovensko, z butaricami, s slikami Slomška in slovensko kapljico.

Kdo je bil mgsr. Vinko Žakelj?

Msgr. Vinko Žakelj je v drugi polovici prejšnjega stoletja deloval kot slovenski izseljenski duhovnik v Belgiji in na Nizozemskem. Bil je kulturni pobudnik slovenskih društev, poletja je preživljal na Sv. Višarjah, kjer je na vrhu teh poskrbel za nakup slovenskega doma. Bil je velik podpornik Društva Slomšek in je ljubil slovensko petje.

