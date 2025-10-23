Piše: Celjski glasnik

S pojavom najbolj zloglasnih samooklicanih nevladnikov, ki so v letih 2020 do 2022 protestirali proti vladi Janeza Janše, so se pojavila tudi opozorila, da gre za vladne nevladnike.

S prihodom vlade Roberta Goloba na oblast se je slednja teorija še kako izkazala za pravilno, hkrati pa je tudi državna blagajna pričela močno financirati ta nevladni turizem. In ker kot kaže to ni dovolj, bi danes ti nevladniki postali kar vladniki.

(Ne)vladnim aktivistom ni dovolj, da so prisesani na proračun, želijo odločati o zakonih ne da bi šli na volitve. "Inštitut" Danes je nov dan cveti pod Golobovo vlado, novi kot "Inštitut za podnebne spremembe", pa rastejo kot gobe po dežju. Čakamo še na Inštitut za plimo. https://t.co/urhj86wo1d pic.twitter.com/l8DqEqLPEf — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) October 21, 2025

Manjka sam še Inštitut za plimo, ker denarja je v proračunu očitno dovolj, saj ga vlada z lopato meče izbranim (ne)vladnikom. Seznam (ne)vladnikov, ki želijo v ESS si zasluži delitev, da bodo ljudje videli za kaj in komu gre njihov denar, saj mediji o tem ne pišejo. — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) October 21, 2025

Tako smo danes priča stanju, ko bi posamezniki, ki se izrekajo za nevladnike želeli vključitev kar v Ekonomsko socialni svet, ki je nenazadnje posvetovalno telo vlade. Da smo močno zašli na tem področju opozarja tudi ekonomist dr. Matej Lahovnik:

Nekdanji politik in ekonomist dr. Lahovnik v nadaljevanju opozarja, da je potrebno na takšno trošenje davkoplačevalskega denarja glasno opozarjati: